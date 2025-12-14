Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Bungkam Aaron Chia/Soh Wooi Yik, Sabar/Reza Sumbang Emas Ke-37!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 14 Desember 2025 |17:40 WIB
Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Bungkam Aaron Chia/Soh Wooi Yik, Sabar/Reza Sumbang Emas Ke-37!
Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

HASIL final bulu tangkis SEA Games 2025 di sektor ganda putra sudah diketahui. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses meraih medali emas.

Kepastian itu didapat setelah mereka bungkam unggulan pertama asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Berlaga di Thamasat Rangsim Gymnasium, Pathum Thani, Thailand, Minggu (14/12) sore WIB, mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-17.

Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Emas Sabar/Reza menjadi medali emas ke-37 kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Perolehan medali emas ini sekaligus membuat cabor bulu tangkis melampaui target yang diberikan pemerintah melalui Kemenpora, yakni dua keping emas.

Jalannya Pertandingan

Kedua pasangan langsung bertarung sengit dan saling kejar-kejaran angka hingga skor 6-6. Sabar/Reza perlahan berhasil keluar dari tekanan Aaron/Wooi Yik.

Duet non Pelatnas PBSI itu unggul atas Aaron/Wooi Yik di interval gim pertama dengan skor 11-9. Usai jeda, kedua pasangan kembali bertarung sengit. Tapi, Sabar/Reza masih mampu mempertahankan keunggulannya menjadi 14-11.

Poin demi poin terus diraih Sabar/Reza hingga unggul 18-12. Hasilnya, ganda putra Indonesia itu sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14 atas Aaron/Wooi Yik.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189837/logo_sea_games_2025-78eo_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Pencak Silat Tambah Medali Emas Indonesia, Seni Regu Putra Raih Emas Ke-36!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189832/kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-axkr_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Biliar Indonesia Panen Medali, Raih 2 Perak dan 1 Perunggu!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/40/3189825/alwi_farhan-eqpm_large.jpg
Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sikat Zaki Ubaidillah, Alwi Farhan Persembahkan Emas Ke-35 untuk Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/40/3189799/febriana_dwipuji_kusuma_dan_meilysa_trias_puspitasari-oDRC_large.jpg
Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Febriana/Meilysa Raih Perak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189794/cabang_olahraga_menembak_kembali_meraih_medali_emas_di_sea_games_2025-8rAO_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Cabor Menembak Raih Emas Lagi, Indonesia Kumpulkan 34 Medali!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/43/3189784/simak_klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025-3KjC_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Minggu 14 Desember 2025 Pukul 12.00 WIB: Indonesia Sabet 33 Emas!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement