Hasil Final Bulu Tangkis SEA Games 2025: Bungkam Aaron Chia/Soh Wooi Yik, Sabar/Reza Sumbang Emas Ke-37!

HASIL final bulu tangkis SEA Games 2025 di sektor ganda putra sudah diketahui. Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses meraih medali emas.

Kepastian itu didapat setelah mereka bungkam unggulan pertama asal Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Berlaga di Thamasat Rangsim Gymnasium, Pathum Thani, Thailand, Minggu (14/12) sore WIB, mereka menang dua gim langsung dengan skor 21-14 dan 21-17.

Emas Sabar/Reza menjadi medali emas ke-37 kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Perolehan medali emas ini sekaligus membuat cabor bulu tangkis melampaui target yang diberikan pemerintah melalui Kemenpora, yakni dua keping emas.

Jalannya Pertandingan

Kedua pasangan langsung bertarung sengit dan saling kejar-kejaran angka hingga skor 6-6. Sabar/Reza perlahan berhasil keluar dari tekanan Aaron/Wooi Yik.

Duet non Pelatnas PBSI itu unggul atas Aaron/Wooi Yik di interval gim pertama dengan skor 11-9. Usai jeda, kedua pasangan kembali bertarung sengit. Tapi, Sabar/Reza masih mampu mempertahankan keunggulannya menjadi 14-11.

Poin demi poin terus diraih Sabar/Reza hingga unggul 18-12. Hasilnya, ganda putra Indonesia itu sukses menutup gim pertama dengan kemenangan 21-14 atas Aaron/Wooi Yik.