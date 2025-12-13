Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sabar/Reza dan Alwi Farhan Kompak Melaju ke Final

PATHUM TANI – Kabar gembira datang dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis individual SEA Games Thailand 2025. Pasangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan tunggal putra Alwi Farhan sukses meraih kemenangan di babak semifinal, sekaligus mengamankan tiket ke partai puncak.

Kedua pertandingan tersebut berlangsung di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, pada Sabtu (13/12/2025).

1. Alwi Farhan Kerja Keras ke Final

Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, harus melewati pertarungan tiga gim yang melelahkan saat melawan Hoh Justin. Alwi tampil agresif sejak awal gim pertama dan berhasil mendominasi dengan cukup mudah, menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-14.

Memasuki gim kedua, Alwi Farhan justru kerepotan menghadapi perubahan pola permainan Hoh Justin. Alhasil, ia harus mengakui keunggulan lawannya di gim kedua dengan skor 15-21.

Alwi Farhan. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Namun, Alwi menunjukkan mental juara di gim penentuan. Ia berusaha bangkit dan kerja kerasnya terbukti, mengalahkan Hoh Justin dengan poin 21-14 untuk mengamankan tempat di final.