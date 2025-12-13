Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sabar/Reza dan Alwi Farhan Kompak Melaju ke Final

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |17:15 WIB
Hasil Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sabar/Reza dan Alwi Farhan Kompak Melaju ke Final
Ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman/Reza Pahlevi. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
A
A
A

PATHUM TANI – Kabar gembira datang dari cabang olahraga (cabor) bulu tangkis individual SEA Games Thailand 2025. Pasangan ganda putra Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani dan tunggal putra Alwi Farhan sukses meraih kemenangan di babak semifinal, sekaligus mengamankan tiket ke partai puncak.

Kedua pertandingan tersebut berlangsung di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, pada Sabtu (13/12/2025).

1. Alwi Farhan Kerja Keras ke Final

Tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, harus melewati pertarungan tiga gim yang melelahkan saat melawan Hoh Justin. Alwi tampil agresif sejak awal gim pertama dan berhasil mendominasi dengan cukup mudah, menutup gim pertama dengan kemenangan telak 21-14.

Memasuki gim kedua, Alwi Farhan justru kerepotan menghadapi perubahan pola permainan Hoh Justin. Alhasil, ia harus mengakui keunggulan lawannya di gim kedua dengan skor 15-21.

Alwi Farhan. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)
Alwi Farhan. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

Namun, Alwi menunjukkan mental juara di gim penentuan. Ia berusaha bangkit dan kerja kerasnya terbukti, mengalahkan Hoh Justin dengan poin 21-14 untuk mengamankan tempat di final.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189658/ignatius_joshua_k-0rRW_large.jpg
Indonesia Raih Medali Emas Ke-24! Ignatius Joshua Kandou Juara Kumite Putra SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189642/simak_klasemen_sementara_perolehan_medali_sea_games_2025-kVyw_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 13 Desember 2025 Pukul 14.00 WIB: Tambah 2 Emas, Indonesia Masih Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189636/dewi_laila_mubarokah_menyumbang_medali_emas_ke_22_buat_kontingen_indonesia_lewat_cabang_olahraga_menembak-PzA9_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Tembakan Dewi Laila Berbuah Emas Ke-22 Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189630/cabor_menembak_meraih_satu_medali_emas_di_nomor_womens_10_m_rifle_air-fhpn_large.jpg
Hasil SEA Games 2025: Tim Menembak Beregu Putri Raih Emas ke-21 Kontingen Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189623/simak_jadwal_siaran_langsung_timnas_voli_putra_indonesia_di_sea_games_2025-bRkl_large.jpeg
Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putra Indonesia di SEA Games 2025, Siap Pertahankan Emas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/43/3189601/renang_belum_puas_usai_menyumbang_3_medali_emas_untuk_kontingen_indonesia_di_sea_games_2025-fhWZ_large.jpg
Sudah Raih 3 Emas, Renang Indonesia Siap Tambah Medali di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement