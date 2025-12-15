Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Susah Payah Rebut Emas SEA Games 2025, Alwi Farhan Puji Habis Zaki Ubaidillah: Seperti Sudah Lama di Top Level!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |22:05 WIB
Susah Payah Rebut Emas SEA Games 2025, Alwi Farhan Puji Habis Zaki Ubaidillah: Seperti Sudah Lama di Top Level!
Alwi Farhan dan Moh Zaki Ubaidillah. (Foto: PBSI)
A
A
A

PATHUM THANI – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, melemparkan pujian setinggi langit kepada kompatriotnya, Moh Zaki Ubaidillah, usai meraih emas SEA Games 2025. Alwi tersanjung dengan Ubed -sapaan akrab Zaki- yang masih berada di level junior, tapi sudah mampu bersaing dengan pemain elite dunia.

Alwi merebut medali emas SEA Games 2025 dari nomor perorangan tunggal putra. Kepastian itu didapat usai menang susah payah atas Ubed dalam pertarungan tiga gim dengan skor 13-21, 21-8, 21-12 di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Bangkok, Thailand, Minggu 14 Desember 2025.

Alwi Farhan. (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad)

1. Kaget Raih Emas

Alwi mengaku cukup terkejut bisa meraih medali emas di pesta olahraga bergengsi se-ASEAN tersebut. Sebab sebelum SEA Games 2025 dia menjalani periode yang tak begitu menyenangkan.

"Alhamdulillah gelar ini saya tidak pernah sangka akan datang dengan apa yang sudah saya lalui selama sepanjang tahun ini. Sebelum main SEA Games saya mengalami momen-momen yang berat," kata Alwi dalam keterangan resmi PBSI, dikutip Senin (15/12/2025).

“Tapi saya cukup apresiasi diri saya karena saya tidak gampang menyerah apapun kondisinya. Saya masih mau survive, saya masih mau belajar dan apapun caranya saya bisa bertahan sampai detik ini. Ini karena berkat rezeki yang Allah kasih dan dukungan dari orang tua, dari pelatih, dan juga psikolog saya yang selalu menemani saya setiap hari," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190090/rizki_juniansyah-jzoe_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Jauhi Kejaran Vietnam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/40/3190085/janice_tjen-gEnD_large.jpg
3 Wakil Tenis Indonesia Melaju ke Semifinal SEA Games 2025, Sudah Pastikan Tiga Medali Perunggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190076/timnas_voli_putri_indonesia_raih_medali_perunggu_di_sea_games_2025-fclG_large.jpg
Hasil Timnas Voli Putri Indonesia vs Filipina di SEA Games 202: Menang 3-1, Perunggu Berhasil Diamankan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190059/indonesia_raih_medali_emas_dari_cabor_wushu_di_sea_games_2025-zvtH_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 18.00 WIB: Koleksi 52 Emas, Indonesia Nyaman di Posisi 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190055/abdul_hafiz-YMAj_large.jpg
Hasil Lempar Lembing Putra SEA Games 2025: Abdul Hafiz Pastikan Emas Ke-52 Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/43/3190048/vincentius_djajadiningrat_sumbang_medali_emas_untuk_indonesia_di_sea_games_2025-gJNI_large.jpg
Vincentius Djajadiningrat Sumbang Emas Ke-51 Indonesia dari Cabor Menembak SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement