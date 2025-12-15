Susah Payah Rebut Emas SEA Games 2025, Alwi Farhan Puji Habis Zaki Ubaidillah: Seperti Sudah Lama di Top Level!

PATHUM THANI – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan, melemparkan pujian setinggi langit kepada kompatriotnya, Moh Zaki Ubaidillah, usai meraih emas SEA Games 2025. Alwi tersanjung dengan Ubed -sapaan akrab Zaki- yang masih berada di level junior, tapi sudah mampu bersaing dengan pemain elite dunia.

Alwi merebut medali emas SEA Games 2025 dari nomor perorangan tunggal putra. Kepastian itu didapat usai menang susah payah atas Ubed dalam pertarungan tiga gim dengan skor 13-21, 21-8, 21-12 di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Thani, Bangkok, Thailand, Minggu 14 Desember 2025.

1. Kaget Raih Emas

Alwi mengaku cukup terkejut bisa meraih medali emas di pesta olahraga bergengsi se-ASEAN tersebut. Sebab sebelum SEA Games 2025 dia menjalani periode yang tak begitu menyenangkan.

"Alhamdulillah gelar ini saya tidak pernah sangka akan datang dengan apa yang sudah saya lalui selama sepanjang tahun ini. Sebelum main SEA Games saya mengalami momen-momen yang berat," kata Alwi dalam keterangan resmi PBSI, dikutip Senin (15/12/2025).

“Tapi saya cukup apresiasi diri saya karena saya tidak gampang menyerah apapun kondisinya. Saya masih mau survive, saya masih mau belajar dan apapun caranya saya bisa bertahan sampai detik ini. Ini karena berkat rezeki yang Allah kasih dan dukungan dari orang tua, dari pelatih, dan juga psikolog saya yang selalu menemani saya setiap hari," tambahnya.