Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Senin 15 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Jauhi Kejaran Vietnam

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 pada Senin (15/12/2025) hingga pukul 21.00 WIB menarik untuk dibahas. Hingga turnamen olahraga multievent tersebut memasuki hari keenam, Kontingen Indonesia terpantau berada di urutan kedua.

Untuk urutan pertama masih dikuasai oleh tuan rumah Thailand. Sementara Vietnam berada di posisi ketiga.

1. Indonesia Jauhi Kejaran Vietnam

Ya, Indonesia dan Vietnam kini bersaing ketat untuk memperebutkan posisi kedua di klasemen perolehan medali SEA Games 2025. Sementara untuk urutan pertama yang dikuasai Thailand, tampak sulit untuk digapai.

Pasalnya Thailand sejauh ini sudah mengoleksi 144 medali emas, 87 perak, dan 55 perunggu. Dengan total 286 medali itu, sang tuan rumah benar-benar meninggalkan para pesaingnya.

Karena itulah, kini lebih menarik melihat persaingan antara Indonesia vs Vietnam. Kabar baiknya, Kontingen Indonesia tengah unggul dengan 52 emas, 64 perak, dan 63 perunggu.

Rizki Juniansyah raih medali emas di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Koko)

Sedangkan Vietnam baru mengoleksi 39 emas, 44 perak, dan 68 perunggu. Indonesia yang ungguh jauh dalam jumlah medali emas jelas makin menjauhi kejaran Vietnam.

Tentu diharapakan Indonesia masih bisa terus meraih medali emas di sejumlah cabang olahraga (cabor) lainnya. Mengingat SEA Games 2025 masih akan berlangsung sampai 20 Dsember 2025, terlebih target dari pemerintah adalah Indonesia harus mengoleksi 80 medali emas.