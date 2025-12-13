Hasil SEA Games 2025; Tim Menembak Beregu Putri Raih Emas ke-21 Kontingen Indonesia

Cabor menembak meraih satu medali emas di nomor Women's 10 m Rifle Air (Foto: Instagram/@wenas.julia)

BANGKOK – Tim menembak beregu putri menambah medali emas ke-21 bagi Kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Mereka meraih hasil terbaik di nomor Women's 10m Air Rifle.

Perlombaan tersebut berlangsung di Shooting Range, Sport Authority of Thailand, Bangkok, Thailand, Sabtu (13/12/2025) siang WIB. Tim menembak beregu putri yang diwakili Yasmin Figlia Achadiat, Dominique Rachmawati Karini, dan Dewi Laila Mubarokah tampil mengesankan.

Ketiganya berhasil membukukan poin tertinggi setelah enam seri. Yasmin, Dominique, dan Dewi berhasil mengumpulkan 1875,1 poin untuk mengunci medali emas.

Mereka diikuti oleh tim menembak putri Vietnam yang mencatat 1872,8 poin, dan tim menembak putri Singapura yang sukses membukukan 1870,4 poin. Vietnam mendapat perak, sedangkan Singapura perunggu.