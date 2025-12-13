Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Sudah Raih 3 Emas, Renang Indonesia Siap Tambah Medali di SEA Games 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |09:31 WIB
Sudah Raih 3 Emas, Renang Indonesia Siap Tambah Medali di SEA Games 2025
Renang belum puas usai menyumbang 3 medali emas untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: PB Akuatik)
BANGKOK – Cabang olahraga (cabor) renang sudah menyumbang 3 medali emas buat Kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Ketua Umum PB Akuatik Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, berharap raihan itu bertambah dalam beberapa hari ke depan.

Hingga saat ini, cabor renang telah menyumbangkan tiga keping emas, satu medali perak, dan dua medali perunggu. Dua emas disumbangkan Jason Donovan Yusuf dan satu lagi dari Masniari Wolf.

1. Jangan Cepat Puas

Masniari Wolf raih medali emas di SEA Games 2025. (Foto: Akuatik)

Anindya merasa bangga dengan pencapaian renang di multi-ajang olahraga ini. Akan tetapi, ia meminta para atlet tidak puas dan terus bersiap untuk menambah perolehan medali, terkhusus emas. 

"Sejauh ini Alhamdulillah penampilannya sudah bagus, mudah-mudahan di sisa 3 hari lagi renang masih bisa menambah perolehan medali, terutama Emas," ujar Anindya dikutip dari rilis resmi PB Akuatik Indonesia, Sabtu (13/12/2025). 

"Masih ada Asian Games 2026 dan Olimpiade LA 2028 yang menjadi mimpi dan target kami ke depannya," sambungnya. 

2. Pembibitan yang Positif

Anindya menilai, pundi-pundi medali ini membuktikan proses pembibitan para atlet akuatik Indonesia menuju arah yang positif. Apalagi, atlet senior turut berperan membantu para talenta muda. 

 

