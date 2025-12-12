Panjat Tebing Sumbang Medali Emas Ke-19 dan Ke-20 Indonesia di SEA Games 2025 Lewat Alma Ariella dan Ardana Cikal

BANGKOK - Cabang olahraga (cabor) Panjat Tebing menjadi lumbung medali bagi Indonesia pada Jumat (12/12/2025) malam WIB. Dua medali emas sekaligus berhasil direbut dari nomor lead putra dan putri, menggenapkan koleksi emas Kontingen Indonesia menjadi 20 keping di SEA Games 2025.

1. All-Indonesian Podium di Sektor Lead Putri

Kegemilangan panjat tebing dimulai dari nomor lead putri, di mana Alma Ariella Tsany tampil apik di Bangkok Sport Climbing Center dan berhasil menyabet medali emas ke-19 untuk Indonesia.

Keberhasilan Alma disempurnakan oleh rekan senegaranya, Sukma Lintang Cahyani, yang harus puas meraih medali perak. Hasil ini memastikan nomor lead putri sukses menyumbang dua medali sekaligus dan menunjukkan dominasi atlet Indonesia di nomor tersebut.

Tak lama berselang, Panjat Tebing kembali menambah emas melalui nomor lead putra. Ardana Cikal Damarwulan menjadi yang terbaik dengan raihan 39+ poin, mengungguli atlet tuan rumah, Auswin Aueareechit (38 poin). Pundi medali Indonesia kembali bertambah dari nomor ini setelah Mahesa Caesar sukses meraih medali perunggu dengan 37+ poin.

Alma Ariella Stany. (Foto: Kemenpora)

2. Total Medali

Tambahan empat medali dari panjat tebing (dua emas, satu perak, satu perunggu) pada hari ini (Jumat, 12/12/2025) sangat signifikan, melengkapi perolehan emas dari cabor lain seperti judo, senam artistik, dan atletik.