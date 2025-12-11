Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil SEA Games 2025: Basket 3x3 Putri Sumbang Medali Emas Ke-12 Indonesia

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |19:19 WIB
Hasil SEA Games 2025: Basket 3x3 Putri Sumbang Medali Emas Ke-12 Indonesia
Timnas Basket Putri Indonesia menyumbang satu medali emas di nomor 3x3 (Foto: Instagram/@official_timnasbasket)
A
A
A

BANGKOK – Timnas Basket Putri Indonesia menyumbang satu medali emas di SEA Games 2025. Tambahan itu datang dari cabang olahraga (cabor) basket dari nomor 3x3 putri!

Timnas Basket Putri Indonesia mempersembahkan medali emas cukup susah payah. Pasalnya, mereka mendapat perlawanan sengit melawan Timnas Basket Putri Thailand di partai final. 

Timnas Basket Putri Indonesia. ig/perbasi.ina

Namun pada akhirnya, Timnas Basket Putri Indonesia berhasil menyudahi perlawanan tuan rumah dengan skor tipis 20-18. Duel sengit itu berlangsung di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand, Kamis (11/12/2025). 

Kemenangan itu praktis menambah perolehan medali emas Indonesia di SEA Games 2025. Kali ini, skuad Merah Putih telah mengoleksi 12 keping medali emas.

 

Halaman:
1 2
