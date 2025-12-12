Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025 Jumat 12 Desember 2025 Pukul 16.00 WIB: Indonesia Pecundangi Malaysia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |16:24 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025 Jumat 12 Desember 2025 Pukul 16.00 WIB: Indonesia Pecundangi Malaysia!
Pejudo Indonesia saat berjuang di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia/Naif)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 pada Jumat, 12 Desember 2025 pukul 16.00 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia masih menempati peringkat tiga klasemen dengan 13 emas, 21 perak dan 17 perunggu.

Sepanjang hari ini dari pagi hingga sore, kontingen Indonesia belum menambah pundi-pundi medali emas. Namun, dari sore hingga malam hari, kontingen Indonesia berpeluang menambah sejumlah medali seperti cabang olahraga Canoe dan Renang.

Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia raih medali emas di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)
Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia raih medali emas di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)

Di cabang olahraga renang, tercatat ada enam perenang Indonesia yang lolos ke partai final. Karena itu, masih ada kesempatan bagi kontingen Indonesia untuk menajamkan raihan medali mereka.

1. Thailand Masih Superior

Tuan rumah Thailand masih superior dengan menempati posisi puncak klasemen dengan 45 emas, 28 perak dan 14 perunggu. Jumlah ini masih bisa bertambah, mengingat Thailand memiliki rata-rata meraup 20 emas setiap harinya.

Turun di posisi dua ada Vietnam dengan raihan 16 emas, 8 perak dan 28 perunggu. Melihat tipisnya jarak, kans Indonesia menyalip kontingen Vietnam masih terbuka.

Bagaimana dengan Malaysia? Negeri Jiran masih tertahan di posisi enam klasemen dengan 8 emas, 12 perak dan 25 perunggu.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189467/hasil_perempatfinal_bulu_tangkis_sea_games_2025_nomor_perorangan_sudah_diketahui-lqRm_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Rachel/Febi dan Febriana/Meilysa Tapaki Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189448/link_live_streaming_timnas_voli_putri_indonesia_vs_vietnam_di_sea_games_2025_indonesianvolleyball-oGbm_large.jpg
Link Live Streaming Timnas Voli Putri Indonesia vs Vietnam di SEA Games 2025: Megawati Hangestri Siap Menggila, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189422/hasil_perempatfinal_bulu_tangkis_sea_games_2025_nomor_perorangan_sudah_diketahui-jLgR_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Kadek Dhinda Terhenti, Jafar/Felisha Melaju
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189406/putri_kusuma_wardani_melaju_ke_semifinal_bulu_tangkis_sea_games_2025_nomor_perorangan-KG8Q_large.jpg
Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2025: Sisihkan Wakil Malaysia, Putri KW Lolos Semifinal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189405/tim_snooker_putri_indonesia_menorehkan_sejarah_pada_sea_games_2025-6wRY_large.jpeg
Biliar Indonesia Ukir Sejarah, Snooker Putri Raih Medali Perak di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189398/kisah_quah_ting_wen_menarik_untuk_diulas-7p8X_large.jpg
Kisah Atlet Renang Supercantik Quah Ting Wen, Salah Satu Pemegang Medali Emas Terbanyak yang Turun di SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement