Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025 Jumat 12 Desember 2025 Pukul 16.00 WIB: Indonesia Pecundangi Malaysia!

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 pada Jumat, 12 Desember 2025 pukul 16.00 WIB akan diulas Okezone. Kontingen Indonesia masih menempati peringkat tiga klasemen dengan 13 emas, 21 perak dan 17 perunggu.

Sepanjang hari ini dari pagi hingga sore, kontingen Indonesia belum menambah pundi-pundi medali emas. Namun, dari sore hingga malam hari, kontingen Indonesia berpeluang menambah sejumlah medali seperti cabang olahraga Canoe dan Renang.

Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia raih medali emas di SEA Games 2025. (Foto: NOC Indonesia)

Di cabang olahraga renang, tercatat ada enam perenang Indonesia yang lolos ke partai final. Karena itu, masih ada kesempatan bagi kontingen Indonesia untuk menajamkan raihan medali mereka.

1. Thailand Masih Superior

Tuan rumah Thailand masih superior dengan menempati posisi puncak klasemen dengan 45 emas, 28 perak dan 14 perunggu. Jumlah ini masih bisa bertambah, mengingat Thailand memiliki rata-rata meraup 20 emas setiap harinya.

Turun di posisi dua ada Vietnam dengan raihan 16 emas, 8 perak dan 28 perunggu. Melihat tipisnya jarak, kans Indonesia menyalip kontingen Vietnam masih terbuka.

Bagaimana dengan Malaysia? Negeri Jiran masih tertahan di posisi enam klasemen dengan 8 emas, 12 perak dan 25 perunggu.