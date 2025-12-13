Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 13 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Raih 20 Emas, Indonesia Posisi 3

Simak klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Sabtu (13/12/2025) pukul 07.00 WIB (Foto: NOC Indonesia/Mochammad Rifqi Priadiansyah)

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Sabtu (13/12/2025) pukul 07.00 WIB sudah diketahui. Kontingen Indonesia saat ini merebut 20 medali emas!

SEA Games 2025 sudah memasuki hari keempat. Kontingen Indonesia terus berjuang untuk menambah pundi-pundi emas hingga Jumat 12 Desember 2025 malam WIB.

1. Tambah 7 Medali Emas

Sepanjang kemarin, jagoan-jagoan Tanah Air sukses menambah 7 medali emas. Total, Kontingen Indonesia mencatatkan 20 medali emas, 28 perak, dan 24 perunggu, hingga jelang hari keempat ini.

Emas terakhir disumbang oleh cabang olahraga (cabor) panjat tebing. Ardana Cikal Damarwulan sukses menjuarai nomor lead putra.

Sebelumnya, panjat tebing juga menyumbang 1 emas lain lewat Alma Ariella Tsany di nomor lead putri. Kemudian, cabor atletik menyabet emas via Dina Aulia di nomor 100 meter lari gawang putri.

Sayangnya, tambahan emas itu belum membuat Indonesia beranjak dari posisi 3 klasemen medali SEA Games 2025. Mereka masih kalah dibandingkan Kontingen Vietnam!