Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 13 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Raih 20 Emas, Indonesia Posisi 3

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |07:13 WIB
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Sabtu 13 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Raih 20 Emas, Indonesia Posisi 3
Simak klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Sabtu (13/12/2025) pukul 07.00 WIB (Foto: NOC Indonesia/Mochammad Rifqi Priadiansyah)
A
A
A

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 hingga Sabtu (13/12/2025) pukul 07.00 WIB sudah diketahui. Kontingen Indonesia saat ini merebut 20 medali emas!

SEA Games 2025 sudah memasuki hari keempat. Kontingen Indonesia terus berjuang untuk menambah pundi-pundi emas hingga Jumat 12 Desember 2025 malam WIB.

1. Tambah 7 Medali Emas

Masniari Wolf raih medali emas di SEA Games 2025. (Foto: Akuatik)

Sepanjang kemarin, jagoan-jagoan Tanah Air sukses menambah 7 medali emas. Total, Kontingen Indonesia mencatatkan 20 medali emas, 28 perak, dan 24 perunggu, hingga jelang hari keempat ini.

Emas terakhir disumbang oleh cabang olahraga (cabor) panjat tebing. Ardana Cikal Damarwulan sukses menjuarai nomor lead putra.

Sebelumnya, panjat tebing juga menyumbang 1 emas lain lewat Alma Ariella Tsany di nomor lead putri. Kemudian, cabor atletik menyabet emas via Dina Aulia di nomor 100 meter lari gawang putri.

Sayangnya, tambahan emas itu belum membuat Indonesia beranjak dari posisi 3 klasemen medali SEA Games 2025. Mereka masih kalah dibandingkan Kontingen Vietnam!

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/40/3189572/pbsi_cukup_percaya_diri_menambah_2_medali_emas_lagi_di_sea_games_2025_dari_tunggal_dan_ganda_putra-EGjk_large.jpg
PBSI Pede Bulu Tangkis Tambah 2 Emas di SEA Games 2025 lewat Tunggal dan Ganda Putra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/40/3189560/leo_rolly_bersama_bagas_maulana-s5OK_large.jpg
Demi Kalahkan Aaron/Chia di Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025, Leo/Bagas Bakal Berguru ke Sabar/Reza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/36/3189447/timnas_basket_3x3_putri_indonesia-jIah_large.jpg
Kisah Manis Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia: Tak Sangka Ukir Sejarah Emas SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189455/masniari_wolf-1TVm_large.jpg
Kisah Perenang Cantik Masniari Wolf, Sukses Hattrick Medali Emas di 3 Edisi SEA Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189471/simak_kisah_dwi_ani_retno_wulan_yang_berhasil_mencetak_sejarah_di_sea_games_2025_pada_cabang_olahraga_mma-xR8i_large.jpg
Kisah Dwi Ani Retno Wulan, Atlet Cantik MMA asal Indonesia yang Cetak Sejarah di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/43/3189552/abiyu_rafi-eo39_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Jumat 12 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Ke-3, Unggul Jauh dari Malaysia
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement