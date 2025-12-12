Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025 Jumat 12 Desember 2025 Pukul 07.00 WIB: Indonesia Jauh Ungguli Malaysia!

KLASEMEN sementara perolehan medali SEA Games 2025 pada Jumat (12/12/2025) pukul 07.00 WIB akan diulas Okezone. Untuk sementara, kontingen Indonesia menempati posisi tiga klasemen dengan 13 emas, 20 perak dan 13 perunggu.

Indonesia mengalami penurunan satu posisi ketimbang tempat yang mereka duduki hampir sepanjang Kamis, 11 Desember 2025. Kontingen Indonesia disalip Vietnam yang naik ke posisi dua dengan 14 emas, 8 perak dan 27 perunggu.

Indonesia telah sabet 3 emas dari cabang olahraga renang di SEA Games 2025. (Foto: Akuatik Indonesia)

Sejauh ini, Vietnam meraih medali emas terbanyak dari cabang olahraga renang, yakni tiga emas. Bagaimana dengan Indonesia?

Seperti Vietnam, Indonesia juga meraih medali emas terbanyak dari cabang olahraga renang, yakni tiga emas. Menyusul di posisi dua ada Canoe yang memberikan dua medali emas, serta masing-masing satu emas dari atletik, bulu tangkis, basket 3x3, mountain bike, ekstrem sport, karate, petanque dan taekwondo

1. Tuan Rumah Thailand Dominan

Seperti edisi-edisi sebelumnya di ajang SEA Games, tuan rumah selalu dominan. Thailand superior dengan koleksi 41 emas, 24 perak dan 14 perunggu.

Emas terbanyak disabet dari cabang olahraga Canoe yang telah memenangkan tujuh medali emas. Selain itu ada juga taekwondo, Ju-jitsu duo classic dan atletik yang telah menyumbangkan masing-masing empat medali emas bagi kontingen Thailand.

Berhubung SEA Games 2025 masih bergulir hingga Sabtu, 20 Desember 2025, peluang Thailand menajamkan raihan medali mereka masih terbuka lebar. Di SEA Games 2025, Thailand menargetkan meraih 241 emas!