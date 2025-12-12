Sprinter Lalu Muhammad Zohri Cetak Sejarah di SEA Games 2025 meski Gagal Raih Emas Nomor Lari 100 Meter

SPRINTER andalan Indonesia, Lalu Muhammad Zohri, mencetak sejarah di SEA Games 2025 meski gagal meraih medali emas di nomor lari 100 meter. Kok bisa? Begini penjelasannya.

Lalu Muhammad Zohri yang berstatus juara World U-20 Championship 2018 dengan catatan waktu 10,18 detik, sudah tiga kali turun di nomor lari 100 meter SEA Games, yakni pada 2021, 2023 dan 2025. Di dua edisi awal, Lalu Muhammad Zohri hanya menempati posisi empat dan enam, alias gagal merebut medali!

Lalu Muhammad Zohri sabet perak di nomor lari 100 meter SEA Games 2025.

Di SEA Games 2021, Lalu Muhammad Zohri finis keempat dengan catatan waktu 10,59 detik. Sementara di SEA Games 2023 Kamboja, sprinter 25 tahun ini finis keenam dengan 10,16 detik.

1. Medali Perak Pertama di Nomor Lari 100 Meter SEA Games

Perlombaan final cabang olahraga (cabor) atletik digelar di Supachalasai Stadium pada Kamis 11 Desember 2025 malam WIB Lalu Muhammad Zohri turun di nomor lari 100 meter. Atlet asal Nusa Tenggara Barat itu harus puas meraih perak di nomor andalannya tersebut.

Lalu Muhammad Zohri kalah saing dari atlet Thailand Puripol Boonsan yang merebut medali emas. Puripol menyabet medali emas dengan catatan waktu 10,00 detik. Sementara itu, Lalu Muhammad Zohri yang meraih perak mengemas waktu 10,25 detik, diikuti sprinter Malaysia Roslee Danish Ifthikar (10,26 detik).

Meski gagal meraih medali emas, prestasi yang didapat Lalu Muhammad Zohri tetap patut diapresiasi. Pasalnya,ia telah menambah pundi-pundi medali Tim Indonesia di SEA Games 2025.