Jadwal Semifinal Bulu Tangkis SEA Games 2025: 8 Wakil Indonesia Siap Unjuk Gigi!

Simak jadwal semifinal bulu tangkis SEA Games 2025 hari ini termasuk Rachel/Febi (Foto: PBSI)

PATHUM THANI – Jadwal semifinal bulu tangkis SEA Games 2025 nomor perorangan sudah diketahui. Delapan wakil Indonesia siap unjuk gigi!

Semifinal bulu tangkis SEA Games 2025 akan digelar di Thammasat University Rangsit Campus, Pathum Tani, Thailand, Sabtu (13/12/2025) mulai pukul 10.00 WIB. Indonesia masih memiliki wakil di semua sektor!

1. Ganda Putri

Febriana Dwipuji/Meilysa Trias (Foto: NOC Indonesia/Naif Muhammad Al As)

Rachel Allessya Rose/Febi Setianingrum akan mengawali perjuangan wakil-wakil Indonesia hari ini. Ganda putri Pelatnas PBSI itu menghadapi jagoan Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan di giliran kedua.

Setelah itu, Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu turun gelanggang. Satu-satunya wakil di ganda campuran tersebut berhadapan dengan unggulan tuan rumah Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran.

Di partai keempat, ada ganda putri Febriana Dwipuji Kusuma/Meilysa Trias Puspitasari. Mereka akan menghadapi Bui Bich Phuong/Vu Thi Trang dari Vietnam dengan harapan menciptakan All Indonesian Final.

Kemudian, ganda putra Leo Rolly Carnando/Bagas Maulana turun di giliran kelima. Tak tanggung-tanggung, mereka menghadapi ganda putra Malaysia Aaron Chia/Soh Wooi Yik!