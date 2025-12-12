Advertisement
SPORT LAIN

Penyebab Medali Emas MMA Tak Masuk Hitungan untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |08:50 WIB
Penyebab Medali Emas MMA Tak Masuk Hitungan untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025
Simak penyebab medali bersejarah di MMA tidak masuk hitungan untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)
A
A
A

PENYEBAB medali emas yang diraih cabang olahraga (cabor) MMA (mixed martial arts) tidak masuk hitungan untuk Kontingen Indonesia di SEA Games 2025 sudah diketahui. Hal ini menyebabkan torehan Tim Merah Putih masih tertahan.

Dwi Ani Retno Wulan berhasil meraih medali emas dalam SEA Games 2025. Ia berjaya pada cabor MMA nomor tradisional putri -54 kg.

Klasemen sementara perolehan medali SEA Games 2025

1. Sejarah

Di final, Dwi Ani Retno mampu unggul atas wakil Vietnam, Thu Thang Binh Duong. Laga tersebut berlangsung The Mall Ngam Wong Wan, Bangkok, Thailand, Kamis 11 Desember 2025 siang WIB.

Prestasinya menjadi medali emas pertama untuk MMA dalam SEA Games 2025. Tentunya itu akan menjadi lecutan untuk rekan-rekannya dapat berprestasi sepertinya.

 

