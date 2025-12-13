Kisah Manis Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia: Tak Sangka Ukir Sejarah Emas SEA Games 2025

BANGKOK – Kebahagiaan tak terkira menyelimuti Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia setelah berhasil mencetak sejarah gemilang di SEA Games Thailand 2025. Dua pilar utama tim, Agustin Gradita Retong dan Ayu Sriartha Kusuma Dewi, mengaku sangat terharu dan bangga karena mampu mempersembahkan medali emas pertama yang bersejarah bagi Indonesia dari nomor ini.

Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia benar-benar mencatatkan sejarah besar. Untuk pertama kalinya sejak nomor 3x3 dipertandingkan di Filipina pada 2019, Tim Merah Putih akhirnya berhasil meraih medali emas yang sangat didambakan.

Medali emas bersejarah ini diraih setelah Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia berhasil menumbangkan Thailand di partai final dengan skor ketat 20-18. Kemenangan ini terasa semakin manis karena didapatkan di hadapan para pendukung tuan rumah di Nimibutr Arena, Bangkok, Thailand, pada Kamis 11 Desember 2025 kemarin.

1. Perjalanan Solid Menuju Gelar Juara

Tim yang diperkuat oleh Evelyn Fiyo, Kimberley Pierre-Louis, Agustin Gradita Retong, dan Ayu Sriartha Kusuma Dewi ini tampil solid dan penuh determinasi sejak awal turnamen. Mereka memulai catatan kemenangan sejak mengalahkan Filipina 21-15 di laga perdana.

Timnas Basket 3x3 Putri Indonesia juga berhasil mengalahkan Malaysia 19-10 pada laga kedua. Dita –sapaan akrab Agustin Gradita Retong– dan kolega juga menang meyakinkan saat bertemu Vietnam 20-18 untuk memastikan tiket ke final SEA Games Thailand 2025.

Hasil SEA Games 2025: Basket 3x3 Putri Sumbang Medali Emas Ke-12 Indonesia

2. Persembahan Emas untuk Rakyat Indonesia

Setelah kemenangan atas Thailand, Ayu –sapaan akrab Ayu Made Sriartha Dewi– mengaku tidak menyangka bisa meraih medali emas bersejarah ini, meskipun target emas sudah dicanangkan sejak awal.

“Wah, puji Tuhan ya. Aku enggak nyangka sih, tapi ya bersyukur. Ini mimpi Ayu sih, Kak, untuk dapat emas buat Indonesia. Sejarah juga kan, pertama kali emas," ujar Ayu dikutip dari rilis resmi Komite Olimpiade Indonesia (NOC Indonesia), Sabtu (13/12/2025).