SPORT LAIN

SEA Games 2025: Timnas Voli Putra Ditarget Raih Emas Keempat Beruntun

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 16 November 2025 |10:38 WIB
SEA Games 2025: Timnas Voli Putra Ditarget Raih Emas Keempat Beruntun
PBVSI resmi melepas Timnas Voli Putra Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025 (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)
A
A
A

BOGOR – PBVSI resmi melepas Timnas Voli Putra Indonesia yang akan berlaga di SEA Games 2025. Skuad asuhan Jeff Jiang akan bertolak ke China pada Senin 17 November 2025 guna menjalani pemusatan latihan serta uji tanding.

Ajang SEA Games edisi kali ini akan berlangsung di Thailand pada 9–20 Desember 2025. Indonesia tergabung bersama bersama Kamboja, Filipina, dan Myanmar di Grup B multi-ajang olahraga tersebut.

1. Lebih Matang

Timnas Voli Putra Indonesia U-21 (Foto: Instagram/@indonesian_volleyball)

Ketua Umum PP PBVSI, Imam Sudjarwo, menyebut persiapan tim berjalan lebih matang dibanding edisi sebelumnya. Ia berharap Jasen Natanael Kilanta dan kolega mampu menjaga tradisi emas yang sudah diraih pada tiga edisi beruntun yakni 2019, 2021, dan 2023.

“Pada SEA Games ke-33 ini, kami melepas Timnas voli putra untuk kembali berjuang. Harapannya, kami bisa mempertahankan medali emas seperti tahun 2019, 2021, dan 2023,” kata Imam dilansir dari rilis resmi PBVSI, Minggu (16/11/2025).

Imam menilai, persaingan fase grup cukup ketat. Terlebih, Filipina datang dengan pengalaman tampil di FIVB Men’s Volleyball World Championship 2025.

“Melihat hasil SEA V League 2025, semua negara mempersiapkan diri dengan serius. Filipina menjadi salah satu tim yang perlu diwaspadai karena punya pengalaman di Kejuaraan Dunia,” ujar Imam.

Lebih lanjut, Imam menambahkan, komposisi tim tahun ini menggabungkan pemain senior dan junior. Ia berharap regenerasi berjalan mulus dan pemain muda siap mengambil peran penting ke depan.

“Saya yakin para pemain ini bisa menyatu dan menjadi tim yang solid,” tegas Imam.

 

