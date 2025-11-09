Daftar 14 Pemain Timnas Voli Putra Indonesia di SEA Games 2025: Misi Pertahankan Medali Emas!

DAFTAR 14 pemain Timnas Voli Putra Indonesia di SEA Games 2025 akan diulas Okezone. Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PP PBVSI) resmi mengumumkan 14 pemain yang akan memperkuat Timnas Voli Putra Indonesia di SEA Games Thailand pada 10-19 Desember 2025.

Dalam daftar tersebut, terdapat sejumlah pemain berpengalaman yang meraih medali emas di SEA Games 2023 Kamboja. Sebut saja Rivan Nurmulki, Boy Arnez Arabi, Jasen Natanael Kilanta, dan Fahri Septian Putratama.

1. Perpaduan Pemain Senior dan Muda

Selain para pemain senior, tim ini juga diperkuat sejumlah talenta muda. Sebut saja Rama Fazza Fauzan, Jordan Michael, Tedy Oka Syahputra, Kristoforus Sina, dan Alvin Daniel Pratama.

Pemain lainnya yang turut bergabung dalam skuad Timnas Voli Putra Indonesia di SEA Games 2025 adalah Agil Angga Anggara, Hendra Kurniawan, Daffa Naufal Mauluddani, Prasojo, dan Fahreza Rakha Abhinaya.

2. Timnas Voli Putra Indonesia Tergabung di Grup B

Timnas Voli Putra Indonesia tergabung di Grup B SEA Games 2025 bersama Filipina, Kamboja, dan Myanmar. Sementara itu, Grup A ditempati tuan rumah Thailand, Vietnam, Laos, dan Singapura.

Timnas Voli Putra Indonesia berstatus juara bertahan setelah meraih medali emas dalam tiga edisi SEA Games. Rinciannya pada SEA Games Filipina 2019, Vietnam 2021, dan Kamboja 2023.