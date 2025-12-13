Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Hasil SEA Games 2025: Tembakan Dewi Laila Berbuah Emas Ke-22 Indonesia!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |13:14 WIB
Hasil SEA Games 2025: Tembakan Dewi Laila Berbuah Emas Ke-22 Indonesia!
Dewi Laila Mubarokah menyumbang medali emas ke-22 buat Kontingen Indonesia lewat cabang olahraga menembak (Foto: Instagram/@dewilaila_m)
BANGKOK – Atlet menembak putri, Dewi Laila Mubarokah, sukses menyumbang medali emas ke-22 buat Kontingen Indonesia di SEA Games 2025. Ia membukukan poin terbaik di nomor Women's 10m Air Rifle. 

Perlombaan tersebut berlangsung di Shooting Range, Sport Authority of Thailand, Bangkok, Thailand pada Sabtu (13/12/2025) siang WIB. Dewi tampil memukau di perlombaan menembak itu. 

Atlet asal Bogor itu berhasil membukukan 248,5 poin untuk mengunci medali emas di nomor Women's 10m Air Rifle. Kemudian urutan kedua ditempati oleh atlet menembak putri Indonesia lainnya, Dominique Rachmawati Karini. 

Perempuan asal Bekasi itu mendulang medali perak setelah mendapatkan 248,2 poin. Sementara, medali perunggu didapat oleh atlet Vietnam, Le Thi Mong Tuyen yang mencatatkan 226,8 poin. 

 







