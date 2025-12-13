Advertisement
SPORT LAIN

Indonesia Raih Medali Emas Ke-24! Ignatius Joshua Kandou Juara Kumite Putra SEA Games 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 13 Desember 2025 |15:34 WIB
Indonesia Raih Medali Emas Ke-24! Ignatius Joshua Kandou Juara Kumite Putra SEA Games 2025
Atlet karate Indonesia, Ignatius Joshua K. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

BANGKOK – Kabar gembira datang dari cabang olahraga (cabor) karate. Atlet andalan Indonesia, Ignatius Joshua Kandou, sukses menyumbangkan medali emas ke-24 untuk kontingen Merah Putih di ajang SEA Games Thailand 2025 setelah menjuarai final nomor kumite putra -75kg.

Pada babak final, Joshua berhadapan dengan atlet karate Vietnam, Vo Van Hien. Pertandingan krusial ini digelar di Multi-Purpose Space 2nd Floor Ratthaprasasanphakdi Building Government Complex Chaeng Watthana, Bangkok, Thailand, pada Sabtu (13/12/2025) siang WIB.

1. Kemenangan Telak Joshua di Final

Dalam duel sengit tersebut, Joshua tampil luar biasa dan berhasil memenangkan pertandingan atas Vo Van Hien dengan skor meyakinkan 9-3. Kemenangan ini sontak membuat Joshua mempersembahkan medali emas ke-24 untuk kontingen Indonesia, sekaligus memperkuat dominasi di cabor karate.

Selain emas, dua medali perak juga berhasil dipersembahkan oleh atlet karate Indonesia lainnya. Mereka adalah Ceyco Georgia Zefanya yang tampil di nomor kumite putri -68kg, dan Arif Fadhillah yang mentas di nomor kumite putra -84kg.

2. Total Perolehan Medali dan Target Kontingen

Ignatius Joshua K. (Foto: Kemenpora)
Ignatius Joshua K. (Foto: Kemenpora)

Dengan pencapaian ini, kontingen Indonesia kini mengoleksi total 24 medali emas, 32 medali perak, dan 24 keping perunggu. Pada hari ini, sejumlah medali emas juga berhasil diraih oleh berbagai cabang olahraga lain, di antaranya dari cabor menembak (nomor individu dan tim) serta cabor angkat besi (kelas 48kg putri).

Meski demikian, perolehan medali ini masih harus terus ditingkatkan. Kontingen Indonesia diketahui dibebani target ambisius, yakni meraih 80 emas di SEA Games 2025. Jumlah tersebut diproyeksikan dapat menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen akhir pesta olahraga terbesar se-ASEAN tersebut.

(Rivan Nasri Rachman)

Telusuri berita Sport lainnya
