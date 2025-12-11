Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Kisah Syelomitha Afrilaviza Injilia Wongkar, Pevoli Supercantik Indonesia yang Turun di SEA Games 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 11 Desember 2025 |04:01 WIB
Kisah Syelomitha Afrilaviza Injilia Wongkar, Pevoli Supercantik Indonesia yang Turun di SEA Games 2025
Atlet voli Indonesia, Syelomitha Afrilaviza Injilia Wongkar. (Foto: Instagram/syelomitha_injilia052)
A
A
A

NAMA Syelomitha Afrilafiza Injilia Wongkar menjadi sorotan utama dalam skuad Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Pemain muda berbakat yang dikenal berparas menawan ini tidak hanya dipanggil untuk memperkuat tim Merah Putih, tetapi juga telah menjadi komoditas panas di bursa transfer Proliga, memutuskan pindah dari Bandung BJB Tandamata menuju Jakarta Livin Mandiri untuk musim 2026.

1. Aset Masa Depan Timnas Voli Putri Indonesia

Pada usia yang baru menginjak 17 tahun, Syelomitha Avrilafiza telah menunjukkan potensi luar biasa sebagai seorang outside hitter. Debut profesionalnya dimulai saat membela BIN O2C di Livoli Divisi Utama 2023, diikuti dengan penampilan di Proliga 2023 bersama Jakarta BIN.

Karier klubnya terus menanjak dengan memperkuat Bandung BJB Tandamata di Proliga 2024 dan 2025. Namun, volimania kini harus bersiap melihat Syelomitha dengan seragam berbeda.

Keputusan mengejutkan diumumkan pada November 2025, yang memastikan Syelomitha resmi bergabung dengan Jakarta Livin Mandiri untuk Proliga 2026. Kepindahan ini diyakini terjalin setelah ia membela Rajawali O2C –tim yang bekerja sama dengan Jakarta Livin Mandiri– di Livoli Divisi Utama 2025.

Dengan tinggi badan 178 cm, Syelomitha diproyeksikan menjadi tumpuan bagi Jakarta Livin Mandiri sebagai outside hitter. Kiprahnya yang konsisten di level klub membuatnya layak mendapatkan panggilan tim nasional, membuktikan bahwa ia adalah salah satu aset masa depan voli putri Indonesia.

2. Kebijakan Potong Generasi di SEA Games 2025

Syelomitha Afrilaviza Injilia
Syelomitha Afrilaviza Injilia

Pemanggilan Syelomitha ke Timnas Voli Putri untuk SEA Games 2025 Thailand adalah bagian dari langkah berani pelatih Marcos Sugiyama yang menerapkan strategi potong generasi. Skuad Merah Putih yang diumumkan pada 30 November 2025 didominasi oleh wajah-wajah baru.

Syelomitha, bersama Naisya Pratama Putri, menjadi pemain termuda dalam skuad, keduanya lahir pada 2008 atau berusia 17 tahun. Dalam total 14 pemain, Sugiyama hanya mempertahankan lima pemain senior berpengalaman, yaitu Megawati Hangestri Pertiwi, Mediol Stiovanny Yoku, Rika Dwi Latri, Yolana Betha Pangestika, dan Ersandrina Devega.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/43/3189064/tim_canoe_indonesia_sumbang_medali_emas_di_sea_games_2025-r3Qk_large.jpg
Usai Raih Medali Emas SEA Games 2025, Tim Canoe Indonesia Optimistis Tatap Asian Beach dan Asian Games 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/43/3188989/rendy_varera-bQrl_large.jpg
Perasaan Rendy Varera Usai Sumbang Medali Pertama untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/43/3189092/tim_bulu_tangkis_indonesia-URDE_large.jpg
Klasemen Sementara Perolehan Medali SEA Games 2025, Rabu 10 Desember 2025 Pukul 21.00 WIB: Indonesia Posisi 2, Jauhi Kejaran Malaysia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/40/3189083/aldila_sutjiadi_bersama_janice_tjen-Jozl_large.jpg
Hasil Tenis SEA Games 2025: Tim Putri Indonesia Melaju ke Semifinal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/43/3189071/jason_donovan-gBoQ_large.jpg
Hasil Renang SEA Games 2025: Jason Donovan Sumbang Medali Emas Ke-5 untuk Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/40/3189055/moh_zaki_ubaidillah-vKOl_large.jpg
Breaking News: Tim Beregu Putra Indonesia Raih Medali Emas SEA Games 2025 Usai Sikat Malaysia 3-0 di Final
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement