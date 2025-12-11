Kisah Syelomitha Afrilaviza Injilia Wongkar, Pevoli Supercantik Indonesia yang Turun di SEA Games 2025

NAMA Syelomitha Afrilafiza Injilia Wongkar menjadi sorotan utama dalam skuad Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025 Thailand. Pemain muda berbakat yang dikenal berparas menawan ini tidak hanya dipanggil untuk memperkuat tim Merah Putih, tetapi juga telah menjadi komoditas panas di bursa transfer Proliga, memutuskan pindah dari Bandung BJB Tandamata menuju Jakarta Livin Mandiri untuk musim 2026.

1. Aset Masa Depan Timnas Voli Putri Indonesia

Pada usia yang baru menginjak 17 tahun, Syelomitha Avrilafiza telah menunjukkan potensi luar biasa sebagai seorang outside hitter. Debut profesionalnya dimulai saat membela BIN O2C di Livoli Divisi Utama 2023, diikuti dengan penampilan di Proliga 2023 bersama Jakarta BIN.

Karier klubnya terus menanjak dengan memperkuat Bandung BJB Tandamata di Proliga 2024 dan 2025. Namun, volimania kini harus bersiap melihat Syelomitha dengan seragam berbeda.

Keputusan mengejutkan diumumkan pada November 2025, yang memastikan Syelomitha resmi bergabung dengan Jakarta Livin Mandiri untuk Proliga 2026. Kepindahan ini diyakini terjalin setelah ia membela Rajawali O2C –tim yang bekerja sama dengan Jakarta Livin Mandiri– di Livoli Divisi Utama 2025.

Dengan tinggi badan 178 cm, Syelomitha diproyeksikan menjadi tumpuan bagi Jakarta Livin Mandiri sebagai outside hitter. Kiprahnya yang konsisten di level klub membuatnya layak mendapatkan panggilan tim nasional, membuktikan bahwa ia adalah salah satu aset masa depan voli putri Indonesia.

2. Kebijakan Potong Generasi di SEA Games 2025

Syelomitha Afrilaviza Injilia

Pemanggilan Syelomitha ke Timnas Voli Putri untuk SEA Games 2025 Thailand adalah bagian dari langkah berani pelatih Marcos Sugiyama yang menerapkan strategi potong generasi. Skuad Merah Putih yang diumumkan pada 30 November 2025 didominasi oleh wajah-wajah baru.

Syelomitha, bersama Naisya Pratama Putri, menjadi pemain termuda dalam skuad, keduanya lahir pada 2008 atau berusia 17 tahun. Dalam total 14 pemain, Sugiyama hanya mempertahankan lima pemain senior berpengalaman, yaitu Megawati Hangestri Pertiwi, Mediol Stiovanny Yoku, Rika Dwi Latri, Yolana Betha Pangestika, dan Ersandrina Devega.