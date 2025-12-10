JADWAL siaran langsung Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025 sudah dirilis. Seluruh pertandingan yang melibatkan Megawati Hangestri dan kawan-kawan akan disiarkan secara live dan eksklusif di MNCTV.
Dalam pertandingan perdana, Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Malaysia pada hari ini Rabu (10/12/2025) pukul 12.30 WIB. Tentunya dukungan masyarakat Indonesia kepada Timnas Voli Putri Indonesia akan membakar semangat Megawati Hangestri dan kawan-kawan.
Berikut jadwal Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025 :
Rabu, 10 Desember 2025
Indonesia vs Malaysia – 12.30 WIB (MNCTV)
Kamis, 11 Desember 2025
Indonesia vs Myanmar – 15.00 WIB (MNCTV)