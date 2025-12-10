Jadwal Siaran Langsung Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025, Live di MNCTV!

JADWAL siaran langsung Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025 sudah dirilis. Seluruh pertandingan yang melibatkan Megawati Hangestri dan kawan-kawan akan disiarkan secara live dan eksklusif di MNCTV.

Dalam pertandingan perdana, Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Malaysia pada hari ini Rabu (10/12/2025) pukul 12.30 WIB. Tentunya dukungan masyarakat Indonesia kepada Timnas Voli Putri Indonesia akan membakar semangat Megawati Hangestri dan kawan-kawan.

Megawati Hangestri, pemain andalan Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025. (Foto: Instagram/manisabbsk)

Berikut jadwal Timnas Voli Putri Indonesia di SEA Games 2025 :

Rabu, 10 Desember 2025

Indonesia vs Malaysia – 12.30 WIB (MNCTV)

Kamis, 11 Desember 2025

Indonesia vs Myanmar – 15.00 WIB (MNCTV)