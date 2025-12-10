Hasil Voli Indoor SEA Games 2025: Timnas Voli Putri Indonesia Bantai Malaysia 3-0

BANGKOK – Timnas Voli Putri Indonesia tampil dominan dan sukses mengalahkan Malaysia dengan skor telak 3-0 (25-12, 25-12, dan 25-16) dalam fase Grup B SEA Games 2025. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Indoor Huamark, Bangkok, Thailand, pada Rabu (10/12/2025) siang WIB.

1. Dominasi Sempurna di Dua Set Awal

Timnas Voli Putri Indonesia tampil begitu percaya diri melawan Malaysia dalam set pertama. Hal itu ditandai mereka bermain cukup agresif.

Saat itu, Timnas Voli Putri Indonesia sementara memimpin 15-6 atas Malaysia. Mereka pun terus berusaha memperlebar jarak dari Malaysia.

Malaysia harus mengakui ketangguhan Timnas Voli Putri Indonesia dalam set pertama. Sebab, mereka takluk dengan poin 12-25.

Timnas Voli Putri Indonesia

Dalam set kedua, Timnas Voli Putri Indonesia berusaha kembali menunjukkan dominasinya atas lawan. Saat ini mereka dapat unggul 9-7 atas Malaysia.

Timnas Voli Putri Indonesia pun kembali meraih hasil maksimal atas Malaysia. Mereka menang dengan poin 25-12 dalam set kedua.