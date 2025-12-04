Advertisement
SPORT LAIN

Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |22:01 WIB
Kejurnas Pelajar POBSI 2025 Lahirkan Juara Termuda, Siswa SD Tumbangkan Mahasiswa!
Kejurnas POBSI 2025 dimenangkan anak SD. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
JAKARTA – Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pelajar POBSI 2025 resmi rampung digelar pada Kamis (4/12/2025). Momen paling mencolok dalam kejuaraan biliar tingkat pelajar-mahasiswa ini adalah keberhasilan seorang anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD) merebut gelar juara, mengalahkan peserta dari kalangan mahasiswa.

Kejurnas Pelajar POBSI 2025 berlangsung di Puslatnas POBSI iNews Tower, Jakarta, pada 2-4 Desember 2025. Kejuaraan ini mempertandingkan nomor 9 Ball dalam dua kategori, yakni putra (dengan total 68 peserta) dan putri (4 peserta).

1. Siswa SD Kalahkan Mahasiswa di Kategori Putra

Yang paling menarik perhatian adalah hasil di kategori putra. Gelar juara berhasil direbut oleh siswa SD asal Sulawesi Utara, Gabrio Korua (SD Advent Kota Bitung).

Hebatnya, Gabrio merebut gelar juara itu dengan mengalahkan Ahmad Rafi, yang merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Islam Riau. Gabrio pun berhak mendapatkan total hadiah sebesar Rp4 juta dan beasiswa dari MNC University. Sementara Rafi sebagai runner-up mendapat total hadiah Rp2 juta serta beasiswa.

Adapun semifinalis kategori putra diraih oleh Elvino Vallen (HSPG Banjarmasin) dan Sean Nathanael Setiawan (POBSI Kota Bekasi). Keduanya mendapatkan total hadiah sebesar Rp1 juta dan juga beasiswa dari MNC University.

2. Juara Kategori Putri dan Harapan PB POBSI

Kejurnas POBSI 2025. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
Kejurnas POBSI 2025. (Foto: Aziz Indra/Okezone)

Beralih ke kategori putri, gelar juara disabet oleh Genis Syifa Wardhani. Pelajar SMA Yadika 2 Jakarta itu merebut podium tertinggi usai mengalahkan Suci Indah Sari Borang, mahasiswa dari Universitas Bosowa Makassar.

Hadiah yang didapat di kategori putri sama seperti kategori putra: juara sebesar Rp4 juta dan runner-up Rp2 juta, serta masing-masing mendapat beasiswa dari MNC University. Semifinal kategori putri diraih oleh Felicia Angie (SMP Bhakti Ananda Tangerang) dan Kerin Angelina Manopo (POBSI Pangkal Pinang). Keduanya mendapatkan total hadiah sebesar Rp1 juta dan juga beasiswa dari MNC University.

 

