HOME SPORTS SPORT LAIN

Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |14:01 WIB
Wujudkan Generasi Emas Biliar, MNC University Beri Beasiswa Kuliah di Kejurnas Pelajar POBSI 2025
PB POBSI gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025 demi cari bibit unggul atlet biliar Indonesia. (Foto: Aziz Indra/Okezone)
JAKARTA - MNC University menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pengembangan talenta biliar muda Indonesia dengan memberikan beasiswa penuh bagi para peserta Kejurnas Pelajar-Mahasiswa PB POBSI 2025. Dukungan luar biasa ini disampaikan langsung oleh Rektor MNC University, Dr. Dendi Pratama, saat pembukaan Kejurnas yang berlangsung di iNews Tower, Jakarta, pada Selasa (2/12/2025).

Dr. Dendi mengatakan bahwa alasan utama MNC University mendukung penuh kegiatan ini adalah untuk mendorong pengembangan potensi generasi muda secara menyeluruh, tidak hanya di bidang akademik tetapi juga non-akademik.

“MNC University mendukung acara ini sebagai bentuk komitmen kami untuk mengembangkan potensi generasi muda. Jadi bukan hanya di bidang akademik, tapi juga non-akademik,” ujarnya.

1. Skema Beasiswa Mencakup Seluruh Peserta

Sebagai bentuk dukungan konkret dan investasi masa depan atlet, MNC University memberikan program beasiswa berjenjang bagi seluruh atlet pelajar yang berpartisipasi dalam kejuaraan tahun ini.

Rektor Dendi Pratama menjelaskan rincian beasiswa tersebut:

Juara 1 dan juara 2 mendapat beasiswa 100%.

Peringkat 3 dan 4 mendapat beasiswa 75%.

PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia
PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia

Sementara semua atlet peserta lainnya (baik yang menang maupun kalah) tetap diberikan beasiswa sebesar 50%.

"Baik yang masih 2, 3, atau 4 tahun lagi kuliah, tetap kami berikan dari sekarang,” tambahnya, memastikan beasiswa ini berlaku bagi pelajar yang akan memasuki masa kuliah beberapa tahun ke depan.

 

