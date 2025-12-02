PB POBSI Gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025, Beri Beasiswa Kuliah demi Lahirkan Juara Dunia

JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (PB POBSI) kembali menggelar Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Pelajar-Mahasiswa 2025. Digelar di Puslatnas POBSI iNews Tower, Jakarta, mulai 2-4 Desember 2025, kejuaraan ini menjadi upaya strategis untuk memperkuat regenerasi atlet biliar Indonesia, sekaligus menyaring bibit unggul potensial sejak usia dini.

Sekretaris Jenderal PB POBSI, Achmad Fadil Nasution, mengatakan tujuan utama kejuaraan ini adalah menemukan bakat terbaik sejak dini sambil mengubah citra olahraga biliar di mata publik.

“Tujuannya adalah untuk mulai mencari bibit-bibit unggul di kelompok usia dini. Dan kemudian kita juga memperbaiki image biliar, bahwa atlet yang hobi biliar itu tetap harus melanjutkan kuliah dan sekolahnya,” ujar Fadil saat ditemui Okezone pada Selasa (2/12/2025).

1. Biliar: Olahraga Kecerdasan dan Pembinaan Usia Dini

Fadil menegaskan biliar adalah cabang olahraga (cabor) yang membutuhkan kecerdasan (inteligensi) selain keterampilan fisik semata. Ia berharap melalui ajang ini, stigma negatif terhadap biliar dapat hilang, dan para atlet tetap memprioritaskan pendidikan.

“Ini memberi pemahaman kepada seluruh stakeholder bahwa biliar ini membutuhkan inteligensi, bukan hanya permainan fisik semata,” sambung Fadil.

PB POBSI gelar Kejurnas Pelajar-Mahasiswa 2025 . (Foto: Aziz Indra/Okezone)

PB POBSI meyakini bahwa pembinaan usia dini adalah pondasi penting dalam piramida pembinaan prestasi. Fadil pun menyoroti capaian positif dua tahun terakhir yang telah berhasil melahirkan juara internasional di kategori junior.

“Dua tahun yang lalu sudah ada juara junior atas nama Derin dan Albert di kelas dunia. Mudah-mudahan akan diikuti oleh yang lain,” tambahnya.