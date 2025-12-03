Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Terungkap! Marc Marquez Sebetulnya Enggan Balapan di MotoGP Mandalika 2025

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 03 Desember 2025 |21:11 WIB
Terungkap! Marc Marquez Sebetulnya Enggan Balapan di MotoGP Mandalika 2025
Marc Marquez mengaku sebetulnya tidak ingin balapan di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: Instagram/@ducaticorse)
A
A
A

MARC Marquez mengaku sebetulnya tidak ingin balapan di MotoGP Mandalika 2025. Ia merasakan ada perbedaan dalam tubuhnya usai memastikan gelar juara dunia MotoGP 2025 di Sirkuit Twin Ring Motegi, Motegi, Jepang.

Marquez sukses jadi juara dunia usai finis ketiga di MotoGP Jepang 2025 pada akhir September. Ia mengunci gelar dengan lima seri tersisa, termasuk Indonesia.

1. Sial

Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)
Marc Marquez jatuh usai ditabrak Marco Bezzecchi di MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MotoGP)

Seperti diketahui, Marquez seperti sial di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia sekali tidak start pada 2022 dan dua kali gagal finis pada 2023 dan 2024!

Meski berhasil finis di posisi kelima pada Sprint Race MotoGP Mandalika 2025, pembalap dengan nomor start 93 itu kecelakaan pada balapan utama. Ia terlibat insiden dengan Marco Bezzecchi yang menyebabkan cedera pada bahu kanan sehingga harus mengakhiri musim lebih cepat.

"Setelah GP Motegi, saya merasakan perubahan pada tubuh saya. Saya tidak ingin mengendarai motor di Indonesia. Saya hanya ingin pulang. Dan saya memang pulang, meskipun tidak dengan cara yang saya harapan," kata Marquez seperti dilansir dari Speedweek, Rabu (3/12/2025).

Meski diprediksi akan pulih dalam waktu singkat, pria asal Spanyol itu memilih untuk tak kembali ke lintasan pada sisa musim MotoGP 2025. Menurutnya, ini menjadi momen yang bagus untuk memulihkan kondisi untuk menyambut musim baru.

 

2
Telusuri berita Sport lainnya
