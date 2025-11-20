Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 20 November 2025 |11:55 WIB
MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya
Menpora Erick Thohir. (Foto: Kemenpora)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, mengungkap rahasia di balik sukses penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025. Menurutnya, keberhasilan event internasional tersebut adalah buah dari kolaborasi lintas sektor yang kuat, sebuah sinergi yang ia apresiasi tinggi.

1. Kolaborasi sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pernyataan tersebut disampaikan Menpora Erick Thohir dalam acara Appreciation Night – Apresiasi Sponsor MotoGP 2025 yang digelar di Kantor ITDC, Gedung Sarinah, Jakarta, Rabu 19 November 2025. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI ini menegaskan suksesnya MotoGP merupakan bagian dari upaya besar Indonesia menuju negara maju.

"Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sangat ingin kita menjadi negara maju. Kunci dari negara maju adalah salah satunya pertumbuhan ekonomi. Hal ini harus ada peran dari berbagai sektor,” ujar Menpora Erick dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).

Erick Thohir melanjutkan, ajang internasional seperti MotoGP Mandalika membawa dampak besar bagi Indonesia. Manfaatnya tidak hanya terlihat dari sisi perekonomian saja, tetapi juga melalui pembukaan lapangan kerja, terutama dengan adanya pelibatan tenaga kerja lokal dalam menyukseskan gelaran bergengsi tersebut.

Penonton MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MGPA)
Penonton MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MGPA)

“Seperti yang diinginkan Bapak Presiden, dampak sebuah kegiatan itu sangat penting, karena ada pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Event seperti MotoGP Mandalika menghadirkan banyak sekali manfaat,” kata Erick.

2. Dorong Pemanfaatan Fasilitas Melalui Indonesia Sport Summit 2025

Di tengah keberhasilan MotoGP, Erick Thohir juga meminta dukungan untuk menyukseskan acara mendatang, yaitu Indonesia Sport Summit (ISS) 2025. ISS 2025 rencananya akan digelar di Indonesia Arena pada 6-7 Desember 2025 mendatang.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184522/jorge_lorenzo_tidak_menyebut_nama_marc_marquez_sebagai_pembalap_paling_mengejutkan_di_motogp_2025-1ygb_large.jpg
Bukan Marc Marquez, Jorge Lorenzo Sebut 2 Pembalap yang Paling Mengejutkan di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184477/pedro_acosta_mengaku_santai_soal_masa_depannya-nrt4_large.jpg
Pedro Acosta Santai soal Masa Depan, Fokus Tatap MotoGP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184467/francesco_bagnaia_harus_puas_finis_di_posisi_10_pada_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025-Nmiz_large.jpg
Finis Posisi 10 dan Sempat Jatuh, Francesco Bagnaia Puas dengan Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/38/3184434/simak_hasil_tes_pascamusim_motogp_valencia_2025_yang_digelar_selasa_18_november_malam_wib-ZS4y_large.jpg
Hasil Tes Pascamusim MotoGP Valencia 2025: Raul Fernandez Tercepat, Francesco Bagnaia Posisi 10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184336/marco_bezzecchi_bersama_kru_aprilia_racing-wLWu_large.jpg
Aprilia Racing Tampil Moncer di Akhir Musim 2025, Massimo Rivola: Kami Biasanya Buruk!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/38/3184275/marc_marquez_dan_andrea_dovizioso-XN9v_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Tak Pernah Merasakan Juara Dunia, Nomor 1 Musuh Bebuyutan Valentino Rossi!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement