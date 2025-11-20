MotoGP Mandalika 2025 Berjalan Sukses, Menpora Erick Thohir Ungkap Rahasianya

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Erick Thohir, mengungkap rahasia di balik sukses penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025. Menurutnya, keberhasilan event internasional tersebut adalah buah dari kolaborasi lintas sektor yang kuat, sebuah sinergi yang ia apresiasi tinggi.

1. Kolaborasi sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pernyataan tersebut disampaikan Menpora Erick Thohir dalam acara Appreciation Night – Apresiasi Sponsor MotoGP 2025 yang digelar di Kantor ITDC, Gedung Sarinah, Jakarta, Rabu 19 November 2025. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI ini menegaskan suksesnya MotoGP merupakan bagian dari upaya besar Indonesia menuju negara maju.

"Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sangat ingin kita menjadi negara maju. Kunci dari negara maju adalah salah satunya pertumbuhan ekonomi. Hal ini harus ada peran dari berbagai sektor,” ujar Menpora Erick dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).

Erick Thohir melanjutkan, ajang internasional seperti MotoGP Mandalika membawa dampak besar bagi Indonesia. Manfaatnya tidak hanya terlihat dari sisi perekonomian saja, tetapi juga melalui pembukaan lapangan kerja, terutama dengan adanya pelibatan tenaga kerja lokal dalam menyukseskan gelaran bergengsi tersebut.

Penonton MotoGP Mandalika 2025 (Foto: MGPA)

“Seperti yang diinginkan Bapak Presiden, dampak sebuah kegiatan itu sangat penting, karena ada pembukaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Event seperti MotoGP Mandalika menghadirkan banyak sekali manfaat,” kata Erick.

2. Dorong Pemanfaatan Fasilitas Melalui Indonesia Sport Summit 2025

Di tengah keberhasilan MotoGP, Erick Thohir juga meminta dukungan untuk menyukseskan acara mendatang, yaitu Indonesia Sport Summit (ISS) 2025. ISS 2025 rencananya akan digelar di Indonesia Arena pada 6-7 Desember 2025 mendatang.