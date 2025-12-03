Jelang IBL 2026, RANS Simba Bogor Pamer Persiapan Tim

RANS Simba Bogor memamerkan persiapan tim jelang turun di Indonesian Basketball League (IBL) 2026. Hari ini Rabu (3/12/2025), RANS Simba Bogor meluncurkan tim untuk musim depan di FullBelly Eats, Bogor.

Dalam peluncuran tersebut, RANS Simba Bogor melanjutkan kemitraan dengan Simba Sereal. Berdasarkan data Nielsen Retail Audit 2025, Simba Sereal tercatat sebagai sereal nomor satu di Indonesia.

Hal ini menjadi lanjutan dari kolaborasi yang telah memasuki tahun ketiga sejak dimulai pada November 2023. Kerjasama ini terus diberlangsungkan karena memberikan nilai positif baik untuk Simba sebagai bagian dari PT Combiphar dan tentunya juga untuk Club RSB.

Bagi Simba Sereal, keberadaan RANS Simba Bogor sebagai klub dengan basis penggemar muda yang kuat menghadirkan ruang edukasi yang relevan mengenai pentingnya sarapan enak dan bernutrisi, serta menjaga aktivitas fisik. Sementara bagi RANS Simba Bogor, dukungan Simba Sereal menjadi fondasi yang memperkuat Pembinaan atlet usia muda serta memperluas jangkauan nilai-nilai positif olahraga di tengah keluarga Indonesia.

Sebagai merek yang dekat dengan keluarga muda, Simba Sereal melihat nutrisi seimbang dan aktivitas fisik sebagai bekal penting pembentukan kebiasaan hidup sehat. Sejak 2024, kampanye “Simba, Juaranya Keluarga Sehat” digulirkan untuk mendorong kebiasaan sarapan bernutrisi. Pada tahun yang sama, Simba melanjutkan kampanye “Serealnya Juara” untuk menginspirasi Generasi Juara dalam menjalani gaya hidup aktif dan sehat.

“Simba Sereal ingin terus menjadi bagian dari perjalanan anak-anak sebagai generasi penerus dalam meraih mimpi mereka. Nutrisi dan aktivitas fisik adalah fondasi penting, dan kami ingin berada di tengah perjalanan itu,” ujar Arief Effendy, Director Health & Wellness Combiphar Group.

Peluncuran tim RANS Simba Bogor musim 2026 dirancang untuk memberi pengalaman lebih dekat bagi keluarga dan komunitas penggemar basket. Sesi penandatanganan jersey oleh para pemain menjadi salah satu momen yang menarik perhatian, menandai dimulainya musim baru sekaligus memperkuat kedekatan antara pemain dan para pendukungnya.