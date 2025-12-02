Bikin Heboh, Jorge Lorenzo Sebut Bakat Maverick Vinales Lebih Hebat ketimbang Valentino Rossi dan Marc Marquez

JUARA dunia MotoGP tiga kali, Jorge Lorenzo, melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai potensi mantan rivalnya, Maverick Vinales. Lorenzo, yang baru saja mengumumkan kerja sama sebagai pelatih Vinales, yakin bahwa Top Gun –julukan Vinales– memiliki bakat alami yang jauh melampaui beberapa pembalap yang pernah memenangkan gelar juara dunia di kelas utama, seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez.

Vinales yang memulai debut MotoGP pada tahun 2015 sempat dicap sebagai calon juara dunia. Namun, setelah melakoni sejumlah musim bersama Suzuki, Yamaha, Aprilia, dan kini KTM Tech3, Vinales baru mengumpulkan 10 kemenangan di balapan utama.

1. Talenta Murni Vinales Setara The Magnificent Four

Menurut Lorenzo, talenta murni yang dimiliki Vinales seharusnya sudah cukup untuk bersaing di perebutan gelar. Ia percaya, jika pembalap dengan bakat yang lebih sedikit mampu berjuang meraih gelar, tidak ada alasan bagi Vinales, yang memiliki bakat lebih hebat, untuk tak bisa merebut gelar juara dunia MotoGP.

"Dia adalah salah satu dari lima atau enam rival terkuat yang saya miliki, terutama ketika dia pindah ke Yamaha," kata Lorenzo di podcast-nya, melansir dari Crash, Selasa (2/12/2025).

"Setelah tes Sepang (pada 2017), dia benar-benar mengintimidasi," tambahnya.

Jorge Lorenzo bersama Maverick Vinales. (Foto: Instagram/jorgelorenzo99)

Lorenzo mengenang betapa menakutkannya Vinales saat awal pindah ke Yamaha. Lorenzo bahkan menempatkan Vinales sejajar dengan para pembalap elite di era mereka, yang ia sebut sebagai The Magnificent Four atau Five.

"Dalam hal talenta murni, Maverick selalu seperti empat atau lima pembalap hebat (Lorenzo, Valentino Rossi, Marc Marquez, Dani Pedrosa, Casey Stoner). Dalam hal kecepatan murni, dia tidak perlu iri pada siapa pun,” lanjut Lorenzo.