Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Ini Penyebab Veddriq Leonardo hingga Desak Made Rita Absen di Panjat Tebing SEA Games 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |07:31 WIB
Ini Penyebab Veddriq Leonardo hingga Desak Made Rita Absen di Panjat Tebing SEA Games 2025
Atlet panjat tebing Indonesia, Veddriq Leonardo. (Foto: NOC Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI), Yenny Wahid, mengungkapkan alasan strategis di balik keputusan Indonesia menurunkan atlet-atlet muda di ajang SEA Games 2025 mendatang. Langkah ini diambil untuk meredam kekhawatiran dan keberatan dari negara-negara peserta lain yang terancam memboikot cabang olahraga (cabor) panjat tebing jika Indonesia tetap membawa atlet-atlet kelas dunia seperti Veddriq Leonardo atau Desak Made Rita Kusuma Dewi.

Sebagaimana diketahui, skuad panjat tebing Merah Putih untuk SEA Games 2025 diisi oleh wajah-wajah baru dan atlet muda, tanpa nama-nama dominan seperti Veddriq, Desak, Kiromal Katibin, ataupun Rajiah Sallsabillah.

Usut punya usut, ternyata beberapa negara peserta lain sempat mengungkapkan keberatan jika Indonesia menurunkan atlet terbaiknya. Mereka khawatir seluruh medali kembali diborong Indonesia, sehingga cabor panjat tebing terancam tidak dipertandingkan dalam edisi-edisi selanjutnya.

Yenny pun mengakui adanya dinamika tersebut. Karena itu, FPTI mengirim atlet-atlet muda terbaiknya di SEA Games 2025. Meski begitu, dia tetap optimistis atlet-atletnya tetap bisa berjaya di ajang tersebut.

“Kita sempat, dalam tanda petik, ‘diancam’ seperti itu. Akhirnya kita sepakat menurunkan atlet-atlet junior. Tapi jangan khawatir. Walaupun junior, catatan waktu mereka sudah melampaui atlet-atlet ASEAN. Jadi secara teknis, saya tidak terlalu khawatir,” ujar Yenny kepada wartawan, dikutip Selasa (2/12/2025).

1. Optimisme Raihan Medali

Veddriq Leonardo
Veddriq Leonardo

Yenny menegaskan peluang Indonesia meraih medali tetap besar meski mengandalkan atlet muda. Terutama di nomor speed yang selama ini menjadi kekuatan utama Indonesia.

FPTI menargetkan total tiga medali emas, enam perak, dan dua perunggu pada SEA Games kali ini. Selain speed, tim Indonesia juga membidik hasil lebih baik di nomor lead, yang selama ini belum sedominan speed.

“Ini semoga menjadi awalan baru khusus untuk lead. Kita punya atlet-atlet muda yang lumayan. Saya berharap kali ini kita bisa meraih emas di lead,” tambah Yenny.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3187172/menpora_erick_thohir_mencoba_memompa_semangat_atlet_jelang_tampil_di_sea_games_2025-Y0QP_large.jpeg
Erick Thohir Pompa Semangat Atlet Jelang Tampil di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3187145/taufik_hidayat_mengatakan_semua_pemain_di_pelatnas_pbsi_harus_siap_tampil_di_ajang_apa_pun_termasuk_sea_games-r1IT_large.jpg
Gregoria Mariska dan Sabar/Reza Masuk Skuad Indonesia di SEA Games 2025, Taufik Hidayat: Semuanya Harus Siap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3187125/taufik_hidayat-vDG0_large.jpg
Terkait Pengukuhan Atlet SEA Games 2025, Taufik Hidayat: Tunggu Arahan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/43/3187110/tim_indonesia_resmi_memperkenalkan_koleksi_resmi_jersei_terbaru_yang_akan_digunakan_para_atlet_pada_sea_games_thailand_2025-fX7B_large.jpg
Tim Indonesia Rilis Jersey Anyar untuk SEA Games 2025, Hasil Penjualan Disumbangkan untuk Korban Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3187062/simak_penyebab_anthony_ginting_dan_jonatan_christie_hingga_fajar_fikri_resmi_absen_di_sea_games_2025-ZOQT_large.jpg
Penyebab Anthony Ginting dan Jonatan Christie hingga Fajar/Fikri Resmi Absen di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186795/daftar_10_cabang_olahraga_sea_games_2025_yang_pindah_venue_karena_banjir_noc_indonesia-i4eS_large.jpg
Daftar 10 Cabang Olahraga SEA Games 2025 yang Alami Perubahan Venue karena Banjir Thailand
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement