HOME SPORTS BASKET

Stephen Curry Menepi Seminggu Akibat Cedera, Golden State Warriors Kehilangan Pemain Penting

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |08:50 WIB
Stephen Curry Menepi Seminggu Akibat Cedera, Golden State Warriors Kehilangan Pemain Penting
Pebasket Golden State Warriors, Stephen Curry. (Foto: X/warriors)
A
A
A

SAN FRANCISCOGolden State Warriors harus menghadapi kenyataan pahit setelah bintang utama mereka, Stephen Curry, dipastikan menepi dari lapangan. pemain andalan Warrios tersebut mengalami memar pada otot paha kanan dan cedera otot ringan sehingga harus beristirahat sejenak dari pertaningan NBA 2025-2026.

Cedera ini didapatnya saat Warriors kalah tipis 100-104 dari Houston Rockets pada Rabu 26 November 2025 waktu setempat. Setelah menjalani pemeriksaan MRI pasca-pertandingan, Warriors mengumumkan pada Kamis 27 November 2025 bahwa kondisi Curry akan dievaluasi ulang dalam waktu satu minggu.

Hal ini berarti Curry minimal akan absen dalam tiga pertandingan mendatang. Mengingat prosedur pemulihan yang biasa diterapkan staf medis Warriors, masa absen Curry berpotensi lebih lama dari perkiraan awal.

1. Insiden Cedera dan Reaksi Rekan Setim

Insiden cedera terjadi saat di akhir-akhir pertandingan, ketika skor imbang 91-91. Curry dan pemain Rockets, Amen Thompson, terjatuh keras di bawah ring menyusul percobaan drive Thompson.

Meskipun awalnya diputuskan offensive foul, wasit membatalkan keputusan tersebut menjadi block oleh Curry setelah Houston mengajukan tantangan (challenge). Curry terlihat meringis kesakitan dan terpincang-pincang menuju ruang ganti pada 35,2 detik terakhir.

Cedera ini jelas menjadi pukulan telak bagi Warriors. Rekan setimnya, Jimmy Butler, mengakui pentingnya kehadiran Curry.

Stephen Curry. (Foto: NBA)
Stephen Curry. (Foto: NBA)

"Tentu saja kami melangkah sejauh mana ia melangkah, tetapi kami ingin dia pulih sepenuhnya agar kami memiliki peluang terbaik untuk menjadi hebat. Saya pikir kami bisa mempertahankan kedudukan selama beberapa hari,” ujar Butler, dilansir dari laman resmi NBA, Jumat (28/11/2025).

Pemain lain, Brandin Podziemski, menambahkan bahwa kini semua pemain harus meningkatkan kontribusi. Sebab ia percaya jika bermain secara kolektif, mereka mampu menutup ketidakhadiran Curry.

 

Halaman:
1 2

Telusuri berita Sport lainnya
