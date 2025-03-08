Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil IBL 2025 Semalam: Tangerang Hawks dan RANS Simba Bogor Raih Hasil Positif

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 08 Maret 2025 |07:36 WIB
Hasil IBL 2025 Semalam: Tangerang Hawks dan RANS Simba Bogor Raih Hasil Positif
Suasana laga Hangtuah Jakarta vs RANS Simba Bogor di IBL 2025. (Foto: Instagram/ibl)
A
A
A

SEBANYAK dua laga lanjutan Indonesia Basketball League (IBL) 2025 baru saja dimainkan pada Jumat 7 Maret 2025. Hasilnya, Tangerang Hawks dan RANS Simba Bogor menjadi tim yang sukses meraih hasil positif di laga semalam.

1. Bima Perkasa Jogja vs Tangerang Hawks

Pertandingan Jumat kemarin  diawali dengan laga Bima Perkasa Jogja versus Tangerang Hawks. Laga itu dimainkan di GOR Pancasila UGM, Yogyakarta.

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Bima Perkasa Jogja justru harus menelan pil pahit. Mereka takluk dari Tangerang Hawks dengan skor 71-80.

Jarred Shaw menjadi pemain kunci dalam kemenangan Tangerang Hawks. Pemain asal Amerika Serikat itu mencetak double-double dengan mengemas 20 poin dan 15 rebound.

Bima Perkasa Jogja vs Tangerang Hawks. (Foto: Instagram/tangeranghawks)
Bima Perkasa Jogja vs Tangerang Hawks. (Foto: Instagram/tangeranghawks)

2. Hangtuah Jakarta vs RANS Simba Bogor

Berlanjut ke pertandingan kedua, ada laga Hangtuah Jakarta kontra RANS Simba Bogor. Laga itu dimainkan di markas Hangtuah Jakarta, di GOR Ciracas, Jakarta Timur.

Tampil di hadapan publiknya, Hangtuah Jakarta sejatinya tampil oke sejak kuarter pertama. Namun mereka harus tertinggal poin cukup jauh di kuarter ketiga. Kendati begitu, mereka sempat membalikan keadaan di kuarter keempat.

Tapi secara mengejutkan, RANS Simba Bogor berhasil membalikan keadaan lewat three point krusial yang dilesakkan Daniel Salamena. Alhasil, Hangtuah Jakarta pun keok dengan skor tipis 85-86.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/36/3160424/satria_muda-cUJy_large.jpg
Persib Bandung Resmi Ambil Alih Klub Basket Satria Muda, Kini Bermarkas di Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/36/3157104/dewa_united_banten-TBSQ_large.jpg
Juara IBL 2025, Dewa United Banten Ingin Catat Back to Back Musim Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/43/3156758/dewa_united_juara_ibl_2025_usai_menang_2_1_atas_pelita_jaya_di_final-gZCR_large.jpg
Hasil Final IBL 2025: Juara Usai Kalahkan Pelita Jaya, Dewa United Cetak Sejarah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/36/3156655/simak_kunci_dewa_united_permalukan_pelita_jaya_di_kandang_lawan_pada_gim_2_final_ibl_2025-MH5j_large.jpg
Final IBL 2025: Kunci Dewa United Permalukan Pelita Jaya di Kandang Lawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/36/3156596/patrick_kluivert-5x0g_large.jpg
Patrick Kluivert Terkesan dengan Atmosfer Final IBL 2025: Rasanya Kayak di SUGBK!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/36/3156589/dewa_united_basketball_foto_dewa_united-uETh_large.jpg
Hasil Game 2 Final IBL 2025: Dewa United Perpanjang Napas, Hajar Pelita Jaya 80-75!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement