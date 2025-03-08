Hasil IBL 2025 Semalam: Tangerang Hawks dan RANS Simba Bogor Raih Hasil Positif

SEBANYAK dua laga lanjutan Indonesia Basketball League (IBL) 2025 baru saja dimainkan pada Jumat 7 Maret 2025. Hasilnya, Tangerang Hawks dan RANS Simba Bogor menjadi tim yang sukses meraih hasil positif di laga semalam.

1. Bima Perkasa Jogja vs Tangerang Hawks

Pertandingan Jumat kemarin diawali dengan laga Bima Perkasa Jogja versus Tangerang Hawks. Laga itu dimainkan di GOR Pancasila UGM, Yogyakarta.

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Bima Perkasa Jogja justru harus menelan pil pahit. Mereka takluk dari Tangerang Hawks dengan skor 71-80.

Jarred Shaw menjadi pemain kunci dalam kemenangan Tangerang Hawks. Pemain asal Amerika Serikat itu mencetak double-double dengan mengemas 20 poin dan 15 rebound.

Bima Perkasa Jogja vs Tangerang Hawks. (Foto: Instagram/tangeranghawks)

2. Hangtuah Jakarta vs RANS Simba Bogor

Berlanjut ke pertandingan kedua, ada laga Hangtuah Jakarta kontra RANS Simba Bogor. Laga itu dimainkan di markas Hangtuah Jakarta, di GOR Ciracas, Jakarta Timur.

Tampil di hadapan publiknya, Hangtuah Jakarta sejatinya tampil oke sejak kuarter pertama. Namun mereka harus tertinggal poin cukup jauh di kuarter ketiga. Kendati begitu, mereka sempat membalikan keadaan di kuarter keempat.

Tapi secara mengejutkan, RANS Simba Bogor berhasil membalikan keadaan lewat three point krusial yang dilesakkan Daniel Salamena. Alhasil, Hangtuah Jakarta pun keok dengan skor tipis 85-86.