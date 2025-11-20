Kunci Sukses MNC Tourism Indonesia Lolos Semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025

MNC Tourism Indonesia lolos ke semifinal turnamen basket MNC Sports Competition 2025. Kepastian itu setelah mereka mengalahkan MNC Insurance dengan skor 40-23 dalam perempatfinal yang berlangsung di Playfield Court, Palmerah, Jakarta Barat, Rabu 19 November 2025 malam WIB.

Turnamen basket ini termasuk dalam rangkaian HUT ke-36 MNC Group yang dikemas dalam MNC Sports Competition. Terdapat empat cabang olahraga yang dipertandingkan, yakni basket, tenis meja, biliar, dan bulu tangkis.

1. Perpaduan Pemain Berpengalaman dan Muda

MNC Tourism Indonesia lolos semifinal Turnamen Basket MNC Sports Competition 2025. (Foto: Andri Bagus/Okezone)

Pemain MNC Tourism Jerry Danie mengatakan skuad timnya memang punya komposisinya cukup lengkap. Skuad mereka dihuni pemain muda yang punya semangat tinggi dan pemain senior syarat pengalaman.

"Kunci kami di sini diperkuat kombinasi pemain muda dan senior. Tahun ini juga ada wajah-wajah baru," kata Jerry usai laga.

2. Pancarkan Semangat Kompetisi

Menurut Jerry, MNC Tourism selalu antusias ambil bagian di ajang MNC Sports Competition. Ajang itu dijadikan wadah menyalurkan semangat berkompetisi setelah rutin berlatih.

"Setiap tahun kami selalu mempersiapkan tim. Kami memang latihan rutin. Saat ada turnamen lebih diintensifkan," ucap Jerry.

(Ramdani Bur)