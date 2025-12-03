Mantan Petenis Cantik Ana Ivanovic Segera Menjanda, Bastian Schweinsteiger Bikin Ulah?

KABAR mengejutkan datang dari dunia olahraga setelah pasangan emas mantan pesepakbola Bastian Schweinsteiger dan mantan petenis cantik, Ana Ivanovic dikabarkan berada di ambang perceraian. Pasangan yang menikah selama sembilan tahun ini dilaporkan telah setuju berpisah, dengan Ivanovic secara resmi mengajukan gugatan cerai.

Ana Ivanovic, pemenang French Open 2008, disebut telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Distrik Munich pada November 2025. Perpisahan ini disebut-sebut dipicu oleh perbedaan yang tidak dapat didamaikan.

1. Dugaan Pihak Ketiga

Hubungan romantis antara Ivanovic dan Schweinsteiger dimulai pada 2014, saat Schweinsteiger masih membela Bayern Munich. Keduanya kemudian menikah secara mewah di Venice, Italia pada Juli 2016.

Namun, setelah sembilan tahun membina rumah tangga dan dikaruniai tiga putra, Luka (Maret 2018), Leon (Agustus 2019), dan Theo (Mei 2023), pernikahan mereka menemui jalan buntu. Menurut perwakilan hukum Ivanovic, Christian Schertz, kepada media BILD, pasangan itu memutuskan berpisah sejak Juli tahun ini.

Keretakan hubungan ini disebut-sebut diperparah oleh gaya hidup keduanya yang kontras, di mana Schweinsteiger banyak bepergian untuk komitmennya sebagai pundit olahraga, sementara Ivanovic banyak tinggal di Palma de Mallorca, Spanyol.

Ana Ivanovic dan Bastian Schweinsteiger foto The Sportster

Isu perceraian semakin diperkuat dengan laporan media Jerman pada Juni 2025 yang menyebut Schweinsteiger terlihat mencium seorang wanita Bulgaria bernama Silva. Majalah Bunte melaporkan Ana Ivanovic awalnya bersedia memaafkan suaminya demi keluarga, tetapi memutuskan mengakhiri hubungan setelah mantan bintang Bayern Munich dan Manchester United itu menyatakan ingin hidup bebas.