HOME SPORTS BASKET

Hasil Playoff IBL 2025: RANS Simba Bogor Amankan Tiket Semifinal, Satria Muda vs Prawira Bandung Gelar Game 3

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 29 Juni 2025 |00:01 WIB
Hasil Playoff IBL 2025: RANS Simba Bogor Amankan Tiket Semifinal, Satria Muda vs Prawira Bandung Gelar Game 3
Simak hasil Playoff IBL 2025 yang digelar Sabtu 28 Juni malam WIB (Foto: IBL)
A
A
A

HASIL Playoff IBL 2025 yang berlangsung Sabtu 26 Juni malam WIB sudah diketahui. RANS Simba Bogor berhasil mengamankan tiket ke semifinal. Sementara, Satria Muda Pertamina Jakarta vs Prawira Bandung harus melalui gim ketiga.

1. RANS Simba Bogor vs Kesatria Bengawan Solo

RANS Simba Bogor vs Kesatria Bengawan Solo di Playoff IBL 2025 (Foto: IBL)
RANS Simba Bogor vs Kesatria Bengawan Solo di Playoff IBL 2025 (Foto: IBL)

Laga pertama diawali dengan pertemuan RANS Simba Bogor melawan Kesatria Bengawan Solo di Gymnasium Vokasi IPB, Bogor, Jawa Barat. Pertandingan tersebut berjalan ketat.

Kedua tim sempat bermain imbang 61-61 pada kuarter ketiga. Di kuarter keempat, RANS Simba Bogor berhasil keluar dari tekanan. Mereka sukses menutup pertandingan dengan skor akhir 85-83 atas Kesatria Bengawan Solo.

Kemenangan ini membuat RANS Simba Bogor mengamankan tiket semifinal IBL 2025. Karena di pertemuan pertama, mereka menang 90-72 atas Kesatria Bengawan Solo. Dengan begitu, Devon van Oostrum dkk lolos dengan akhir 2-0.

2. Satria Muda vs Prawira Bandung

Sementara itu, pertarungan sengit tersaji antara Satria Muda kontra Prawira Bandung. Pertandingan tersebut berlangsung di markas Satria Muda, Britama Arena, Jakarta.

Satria Muda sejatinya memiliki modal bagus dalam menatap pertandingan kedua Playoff IBL 2025. Pasalnya, tim polesan Youbel Sondakh itu meraih kemenangan di laga pertama atas Prawira Bandung dengan skor 76-69.

 

1 2
