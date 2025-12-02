Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

F1 GP Qatar 2025: Red Bull Tuduh Mercedes Licinkan Jalan Lando Norris Juara Dunia

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |01:15 WIB
F1 GP Qatar 2025: Red Bull Tuduh Mercedes Licinkan Jalan Lando Norris Juara Dunia
Red Bull Racing menuduh pembalap Mercedes AMG Petronas, Kimi Antonelli, membantu Lando Norris menjadi juara dunia F1 2025 (Foto: X/@F1)
A
A
A

LOSAIL – Red Bull Racing menuduh pembalap Mercedes AMG Petronas, Kimi Antonelli, membantu Lando Norris menjadi juara dunia F1 2025. Sebab, gerak-geriknya mencurigakan di dua lap terakhir F1 GP Qatar 2025, Senin 1 Desember dini hari WIB.

Kemenangan menjadi milik Max Verstappen di Sirkuit Internasional Lusail, Losail, Qatar. Sang juara dunia bertahan mengungguli Oscar Piastri dan Carlos Sainz Jr yang berdiri di podium.

1. Krusial

Oscar Piastri memimpin di depan Lando Norris dan Max Verstappen pada F1 GP Qatar 2025 (Foto: X/@F1)

Tambahan 25 poin itu amat krusial untuk menjaga peluang Verstappen jadi juara dunia lima kali beruntun. Saat ini, pria asal Belanda itu bertengger di urutan dua klasemen F1 2025 dengan 396 poin dan tertinggal 12 angka dari Norris di puncak klasemen.

Pembalap tim McLaren F1 Team itu finis di posisi empat setelah memulai lomba dari urutan dua. Ia disalip Verstappen saat start dan makin kehilangan posisi karena salah strategi saat pit stop.

2. Bisa Melebar

Sebetulnya, keunggulan Norris bisa makin terpangkas andai Antonelli tidak melebar di tikungan 9 pada putaran ke-56 dari 57. Bila pria asal Inggris itu finis kelima, Verstappen hanya akan tertinggal 10 poin!

Tidak heran, Red Bull langsung menuduh Antonelli dan Mercedes membantu Norris untuk jadi juara dunia. Sebab, McLaren menggunakan mesin buatan pabrikan asal Jerman tersebut!

 

