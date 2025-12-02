3 Pebulu Tangkis Dunia yang Pernah Kena Kasus Doping, Nomor 1 Legenda Indonesia!

ADA 3 pebulu tangkis dunia yang pernah kena kasus doping yang menarik untuk dibahas. Kasus doping menjadi salah satu isu serius yang kerap mengguncang dunia olahraga, tak terkecuali cabang olahraga (cabor) bulu tangkis.

Beberapa nama besar dan atlet top dunia pernah terseret dalam skandal penggunaan zat terlarang tersebut. Kabar ini tentu saja menjadi sorotan tajam dan meninggalkan catatan kelam dalam riwayat karier mereka. Lantas di dunia bulu tangkis, siapa saja atlet top yang pernah tersandung masalah doping tersebut?

Berikut 3 Pebulu Tangkis Dunia yang Pernah Kena Kasus Doping:

1. Sigit Budiarto (Indonesia)

Sigit Budiarto foto pb djarum

Sigit Budiarto, legenda bulu tangkis kebanggaan Indonesia, menduduki posisi pertama dalam daftar ini. Atlet yang dikenal piawai di sektor ganda ini pernah terseret kasus doping pada 1998.

Akibat penggunaan zat terlarang tersebut, Sigit Budiarto dijatuhi sanksi larangan bermain selama 12 bulan lamanya.

Meskipun pernah terjerat kasus, Sigit Budiarto tetap dikenang sebagai salah satu legenda bulu tangkis Tanah Air yang memiliki kontribusi besar bagi prestasi Indonesia.

2. Lee Chong Wei (Malaysia)

Lee Chong Wei

Lee Chong Wei, legenda tunggal putra asal Malaysia, menjadi nama besar selanjutnya yang pernah terlibat kasus doping. Skandal ini mencuat pada 2015, di saat kariernya tengah berada di puncak performa dan ia dikenal sebagai salah satu pemain tunggal putra yang paling sulit dikalahkan di dunia.

Gara-gara kasus doping itu, Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) menjatuhkan sanksi larangan bertanding selama delapan bulan kepadanya.