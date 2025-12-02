Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

3 Pebulu Tangkis Dunia yang Pernah Kena Kasus Doping, Nomor 1 Legenda Indonesia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |09:06 WIB
3 Pebulu Tangkis Dunia yang Pernah Kena Kasus Doping, Nomor 1 Legenda Indonesia!
Tunggal putri Thailand, Ratchanok Intanon. (Foto: Instagram/ratchanokmay)
A
A
A

ADA 3 pebulu tangkis dunia yang pernah kena kasus doping yang menarik untuk dibahas. Kasus doping menjadi salah satu isu serius yang kerap mengguncang dunia olahraga, tak terkecuali cabang olahraga (cabor) bulu tangkis.

Beberapa nama besar dan atlet top dunia pernah terseret dalam skandal penggunaan zat terlarang tersebut. Kabar ini tentu saja menjadi sorotan tajam dan meninggalkan catatan kelam dalam riwayat karier mereka. Lantas di dunia bulu tangkis, siapa saja atlet top yang pernah tersandung masalah doping tersebut?

Berikut 3 Pebulu Tangkis Dunia yang Pernah Kena Kasus Doping:

1. Sigit Budiarto (Indonesia)

Sigit Budiarto foto pb djarum
Sigit Budiarto foto pb djarum

Sigit Budiarto, legenda bulu tangkis kebanggaan Indonesia, menduduki posisi pertama dalam daftar ini. Atlet yang dikenal piawai di sektor ganda ini pernah terseret kasus doping pada 1998.

Akibat penggunaan zat terlarang tersebut, Sigit Budiarto dijatuhi sanksi larangan bermain selama 12 bulan lamanya.

Meskipun pernah terjerat kasus, Sigit Budiarto tetap dikenang sebagai salah satu legenda bulu tangkis Tanah Air yang memiliki kontribusi besar bagi prestasi Indonesia.

2. Lee Chong Wei (Malaysia)

Lee Chong Wei
Lee Chong Wei

Lee Chong Wei, legenda tunggal putra asal Malaysia, menjadi nama besar selanjutnya yang pernah terlibat kasus doping. Skandal ini mencuat pada 2015, di saat kariernya tengah berada di puncak performa dan ia dikenal sebagai salah satu pemain tunggal putra yang paling sulit dikalahkan di dunia.

Gara-gara kasus doping itu, Federasi Bulutangkis Dunia (BWF) menjatuhkan sanksi larangan bertanding selama delapan bulan kepadanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3187081/simak_kisah_memalukan_lee_chong_wei_yang_pernah_terseret_kasus_doping-Aw2R_large.jpg
Kisah Memalukan Lee Chong Wei, Legenda Bulu Tangkis Malaysia yang Pernah Terseret Kasus Doping
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3187037/taufik_hidayat-PMY6_large.jpg
Kisah Kontroversial Taufik Hidayat di Asian Games 2002: Marah-Marah hingga Tolak Main Lawan Wakil Korea Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/40/3186959/susy_susanti-y0uJ_large.jpg
Kisah Susy Susanti, Peraih Emas Olimpiade Indonesia yang Tak Pernah Juara di Asian Games
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186731/ilustrasi_bulu_tangkis-gPwQ_large.jpg
Kisah Kelam 3 Pebulutangkis Indonesia yang Dihukum Larangan Bermain Seumur Hidup oleh BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186713/fajar_alfian_bersama_firly_assyifa-ZXyO_large.jpg
Kisah Bahagia Fajar Alfian, Resmi Lepas Masa Lajang Usai Nikahi sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186744/ye_zhaoying-bwVD_large.jpg
Kisah Tragis Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dicap Pengkhianat China dan Hidup di Pengasingan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement