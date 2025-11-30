Pesan Hary Tanoesoedibjo untuk Kampiun Kejurnas POBSI 2025: Pertahankan Prestasi

JAKARTA – Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, punya pesan penting untuk para kampiun Kejurnas POBSI 2025. Ia berharap mereka tidak cepat puas dan bisa mempertahankan prestasinya.

Jawa Barat berhasil menjadi juara umum di Kejurnas POBSI 2025. Ajang itu berlangsung di Pro Billiard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta, pada 24- 30 November.

1. Apresiasi

Hary Tanoesoedibjo menyerahkan trofi Kejurnas POBSI 2025 (Foto: Okezone/Aziz Indra)

Hary Tanoe mengatakan sangat senang para atlet sudah berjuang untuk berprestasi dalam Kejurnas POBSI. Hal itu membuat kejuaraan berlangsung cukup kompetitif.

"Ya, ini merupakan satu prestasi yang perlu kita apresiasi. Pertahankan prestasi ini, supaya juara lagi di tahun-tahun berikutnya," kata Hary Tanoe di Jakarta, Minggu (30/11/2025).

2. Awal Mengejar Prestasi Lebih Tinggi

Lebih lanjut, Hary Tanoe mengatakan kejurnas adalah awal para atlet untuk mengejar prestasi lebih tinggi. Pasalnya, mereka akan membawa nama Indonesia di kancah internasional.

"(Ajang ini) merupakan satu tingkatan kompetisi yang lebih tinggi," kata Hary Tanoe.