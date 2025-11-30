Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS SPORT LAIN

Pesan Hary Tanoesoedibjo untuk Kampiun Kejurnas POBSI 2025: Pertahankan Prestasi

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |21:33 WIB
Pesan Hary Tanoesoedibjo untuk Kampiun Kejurnas POBSI 2025: Pertahankan Prestasi
Hary Tanoesoedibjo memberi pesan kepada kampiun Kejurnas POBSI 2025 (Foto: Okezone/Aziz Indra)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Umum PB POBSI, Hary Tanoesoedibjo, punya pesan penting untuk para kampiun Kejurnas POBSI 2025. Ia berharap mereka tidak cepat puas dan bisa mempertahankan prestasinya.

Jawa Barat berhasil menjadi juara umum di Kejurnas POBSI 2025. Ajang itu berlangsung di Pro Billiard Center (PBC), iNews Tower, Jakarta, pada 24- 30 November.

1. Apresiasi

Hary Tanoesoedibjo menyerahkan trofi Kejurnas POBSI 2025 (Foto: Okezone/Aziz Indra)
Hary Tanoesoedibjo menyerahkan trofi Kejurnas POBSI 2025 (Foto: Okezone/Aziz Indra)

Hary Tanoe mengatakan sangat senang para atlet sudah berjuang untuk berprestasi dalam Kejurnas POBSI. Hal itu membuat kejuaraan berlangsung cukup kompetitif.

"Ya, ini merupakan satu prestasi yang perlu kita apresiasi. Pertahankan prestasi ini, supaya juara lagi di tahun-tahun berikutnya," kata Hary Tanoe di Jakarta, Minggu (30/11/2025).

2. Awal Mengejar Prestasi Lebih Tinggi

Lebih lanjut, Hary Tanoe mengatakan kejurnas adalah awal para atlet untuk mengejar prestasi lebih tinggi. Pasalnya, mereka akan membawa nama Indonesia di kancah internasional.

"(Ajang ini) merupakan satu tingkatan kompetisi yang lebih tinggi," kata Hary Tanoe.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186895/jawa_barat_sukses_menjadi_juara_umum_kejurnas_pobsi_2025-qZTM_large.jpg
Jawa Barat Juara Umum Kejurnas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Selamat Para Pemenang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/43/3186490/simak_jadwal_dan_link_live_streaming_kejurnas_pobsi_2025_di_vision-rVZ3_large.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kejurnas POBSI 2025 di Vision+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186242/rakornas_pobsi_2025_berjalan_lancar_begitu_lpj_dari_pengurus_besar_diterima_hadirin-aLXl_large.jpg
LPJ Diterima, Rakernas POBSI 2025 Berjalan Lancar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186229/ketum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo-aUe4_large.jpg
Hasil Rakernas POBSI 2025: Hary Tanoesoedibjo Yakin Biliar Indonesia Bisa Mendunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186227/ketum_pb_pobsi_hary_tanoesoedibjo-Wsm3_large.jpg
Rakernas POBSI 2025 Rampung, Hary Tanoesoedibjo: Lahirkan Keputusan Penting dan Resmikan Pusat Latihan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/43/3186158/juara_turnamen_biliar_mnc_sports_competition_2025-XrUf_large.jpg
2 Juara Biliar MNC Sports Competition 2025 Kompak Berharap Hadiah Lebih Besar di Tahun Depan
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement