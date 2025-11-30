Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Deretan Kelemahan Putri KW Jelang BWF World Tour Finals 2025 Diungkap sang Pelatih!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |13:52 WIB
Deretan Kelemahan Putri KW Jelang BWF World Tour Finals 2025 Diungkap sang Pelatih!
Putri KW wajib berbenah jelang BWF World Tour Finals 2025. (Foto: Humas PP PBSI)
PELATIH tunggal putri Indonesia, Imam Tohari, mengakui Putri Kusuma Wardani menunjukkan perkembangan positif jelang tampil di BWF World Tour Finals 2025. Namun, Imam menegaskan masih ada beberapa aspek yang perlu dipertajam anak didiknya agar bisa bersaing di ajang tersebut. 

Putri KW tampil cukup gemilang sepanjang musim ini. Sebelumnya, ia berhasil menembus dua final turnamen berlevel Super 500, yakni Hylo Open dan Australia Open 2025. 

Putri KW meraih medali perunggu di BWF World Championships 2025 (Foto: PBSI)
Putri KW meraih medali perunggu di BWF World Championships 2025 (Foto: PBSI)

Performa tersebut dinilai Imam Tohari sudah berada di jalur yang benar. Namun, masih ada detail teknis yang harus segera dibenahi.

“Dari bola atas, terutama untuk membunuh bola lewat smash dan chop, itu harus dipertajam lagi. Di reli-reli penting kadang masih mati sendiri, padahal bolanya tidak boleh mati. Itu yang harus dibereskan,” kata Imam Tohari saat ditemui awak media termasuk Okezone beberapa hari lalu.

“Ada reli yang harusnya bisa diikuti terus, tapi mendadak mati sendiri. Hal begini tidak boleh terjadi di tingkat atas,” sambung Imam.

1. Satu-satunya Wakil Indonesia di Nomor Tunggal Putri

Putri KW menjadi satu-satunya wakil tunggal putri Indonesia yang lolos ke BWF World Tour Finals 2025. Kesempatan itu disebut Imam sebagai ajang bagi anak asuhnya untuk menguji diri menghadapi pemain papan atas dunia yang selama ini belum bisa dia taklukkan. Sebut saja An Se Young, Akane Yamaguchi, Han Yua, hingga Wang Zhi Yi.

 

