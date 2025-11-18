Hitung-hitungan Fajar/Fikri dan Jafar/Felisha Lolos ke BWF World Tour Finals 2025

HITUNG-hitungan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu lolos ke BWF World Tour Finals 2025. Penentuannya ada di turnamen Australia Open 2025 yang bergulir mulai hari ini.

Ya, Indonesia masih berpeluang tambah wakil di BWF World Tour Finals 2025. Sejauh ini, sudah ada tiga wakil di BWF World Tour Finals 2025.

Namun begitu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kedua wakil tersebut untuk lolos. Australia Open 2025 pun akan menjadi turnamen terakhir bagi para pebulu tangkis dunia untuk mendapatkan tiket ke BWF World Tour Finals 2025.

Karena itu, Fajar/Fikri dan Jafar/Felisha wajib mendapat hasil terbaik untuk bisa lolos ke Hangzhou, China pada 17-21 Desember 2025. Bahkan, mereka juga harus menanti hasil dari lawan-lawannya untuk bisa mengamankan tiket lolos.

1. Syarat Jafar/Felisha Lolos ke BWF World Tour Finals 2025

Jafar/Felisha sendiri memiliki beberapa syarat agar bisa memastikan tiket lolos ke Hangzhou. Pertama, Jafar/Felisha minimal harus bisa melangkahkan kaki ke babak perempatfinal Australia Open 2025 untuk bisa memperlebar lolos ke BWF World Tour Finals 2025.

Namun, hal itu belumlah aman. Tak hanya lolos ke perempatfinal, Jafar/Felisha juga harus memiliki pencapaian yang lebih baik dari pesaingnya, Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat asal Thailand.

Jadi dua syarat tersebut wajib dipenuhi Jafar/Felisha agar mendapat tiket ke BWF World Tour Finals 2025. Jika dua syarat tersebut tidak terpenuhi, pemain yang berhak lolos adalah Oupthong/Sudjaipraparat.