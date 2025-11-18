Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hitung-hitungan Fajar/Fikri dan Jafar/Felisha Lolos ke BWF World Tour Finals 2025

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 18 November 2025 |07:58 WIB
Hitung-hitungan Fajar/Fikri dan Jafar/Felisha Lolos ke BWF World Tour Finals 2025
Fajar/Fikri dan Jafar/Felisha masih punya kans lolos ke BWF World Tour Finals 2025. (Foto: PBSI)
A
A
A

HITUNG-hitungan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri dan Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu lolos ke BWF World Tour Finals 2025. Penentuannya ada di turnamen Australia Open 2025 yang bergulir mulai hari ini.

Ya, Indonesia masih berpeluang tambah wakil di BWF World Tour Finals 2025. Sejauh ini, sudah ada tiga wakil di BWF World Tour Finals 2025.

Jafar Hidayatullah/Felisha Alberta. (Foto: PBSI)

Namun begitu, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kedua wakil tersebut untuk lolos. Australia Open 2025 pun akan menjadi turnamen terakhir bagi para pebulu tangkis dunia untuk mendapatkan tiket ke BWF World Tour Finals 2025.

Karena itu, Fajar/Fikri dan Jafar/Felisha wajib mendapat hasil terbaik untuk bisa lolos ke Hangzhou, China pada 17-21 Desember 2025. Bahkan, mereka juga harus menanti hasil dari lawan-lawannya untuk bisa mengamankan tiket lolos.

1. Syarat Jafar/Felisha Lolos ke BWF World Tour Finals 2025

Jafar/Felisha sendiri memiliki beberapa syarat agar bisa memastikan tiket lolos ke Hangzhou. Pertama, Jafar/Felisha minimal harus bisa melangkahkan kaki ke babak perempatfinal Australia Open 2025 untuk bisa memperlebar lolos ke BWF World Tour Finals 2025.

Namun, hal itu belumlah aman. Tak hanya lolos ke perempatfinal, Jafar/Felisha juga harus memiliki pencapaian yang lebih baik dari pesaingnya, Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat asal Thailand.

Jadi dua syarat tersebut wajib dipenuhi Jafar/Felisha agar mendapat tiket ke BWF World Tour Finals 2025. Jika dua syarat tersebut tidak terpenuhi, pemain yang berhak lolos adalah Oupthong/Sudjaipraparat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3183999/jonatan_christie-pzMd_large.jpg
Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Termasuk Jonatan Christie, Sudah 3 Wakil Lolos!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/40/3183725/putri_kw_tembus_bwf_world_tour_finals_2025_pbsi-tfal_large.jpg
Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Lolos Berkat Bantuan Gregoria Mariska!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183606/jonatan_christie-b8v5_large.jpg
Lolos BWF World Tour Finals 2025, Jonatan Christie Ingin Fokus Perbaiki Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/40/3183596/jonatan_christie-9cTl_large.jpg
Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Jonatan Christie Lolos!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/40/3183057/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-fhm0_large.jpg
Reaksi Fajar/Fikri Berpeluang Lolos ke BWF World Tour Finals 2025, meski Baru Diduetkan di 7 Turnamen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182973/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-q21S_large.jpg
Fajar/Fikri Diharap Juara Australia Open 2025 demi Tiket ke BWF World Tour Finals
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement