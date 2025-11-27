Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Lolos BWF World Tour Finals 2025, Ini Janji Putri Kusuma Wardani

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |00:05 WIB
Lolos BWF World Tour Finals 2025, Ini Janji Putri Kusuma Wardani
Putri Kusuma Wardani kala berlaga. (Foto: PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Tunggal putri bulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil lolos ke ajang BWF World Tour Finals 2025. Dia pun berjanji akan berikan penampilan terbaiknya.

BWF World Tour Finals 2025 akan berlangsung di Hangzhou, Tiongkok, pada 17–21 Desember 2025. Putri KW dipastikan lolos setelah menutup Race to Finals di peringkat lima, posisi terbaiknya sejak masuk level senior.

Putri Kusuma Wardani. (PBSI)

1. Tampil Ciamik

Sepanjang musim, Putri tampil stabil dan mencatat sejumlah hasil penting. Sorotan utamanya hadir ketika dia menembus final Australian Open 2025 Super 500, turnamen terakhir pengumpulan poin yang sekaligus mengamankan langkahnya ke Finals.

Putri mengatakan pencapaian tersebut ikut mendorong kepercayaan dirinya jelang tampil di panggung elite penutup musim. Pebulu tangkis berusia 23 tahun itu menilai progresnya sudah berada di jalur positif.

“Bersyukur bisa naik podium meski runner-up. Lawannya juga bukan sembarangan, ranking satu dunia,” ujar Putri kepada awak media, termasuk iNews Media Group di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu 26 November 2025.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185243/jafar_hidayatullah_dan_felisha_alberta_nathaniel_pasaribu-hWib_large.jpg
Tembus Final Australia Open, Jafar/Felisha Sekaligus Lolos BWF World Tour Finals 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/40/3185164/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-HjfN_large.jpg
Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Fajar/Fikri Lolos Usai Tembus Final Australia Open!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/40/3184985/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-H9wm_large.jpg
Fajar Alfian/Shohibul Fikri Butuh 1 Kemenangan Lagi untuk Lolos BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/40/3184212/para_pebulu_tangkis_indonesia-9UZT_large.jpg
Hitung-hitungan Fajar/Fikri dan Jafar/Felisha Lolos ke BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/40/3183999/jonatan_christie-pzMd_large.jpg
Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Termasuk Jonatan Christie, Sudah 3 Wakil Lolos!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/40/3183725/putri_kw_tembus_bwf_world_tour_finals_2025_pbsi-tfal_large.jpg
Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Lolos Berkat Bantuan Gregoria Mariska!
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement