Lolos BWF World Tour Finals 2025, Ini Janji Putri Kusuma Wardani

JAKARTA – Tunggal putri bulu tangkis Indonesia, Putri Kusuma Wardani, berhasil lolos ke ajang BWF World Tour Finals 2025. Dia pun berjanji akan berikan penampilan terbaiknya.

BWF World Tour Finals 2025 akan berlangsung di Hangzhou, Tiongkok, pada 17–21 Desember 2025. Putri KW dipastikan lolos setelah menutup Race to Finals di peringkat lima, posisi terbaiknya sejak masuk level senior.

1. Tampil Ciamik

Sepanjang musim, Putri tampil stabil dan mencatat sejumlah hasil penting. Sorotan utamanya hadir ketika dia menembus final Australian Open 2025 Super 500, turnamen terakhir pengumpulan poin yang sekaligus mengamankan langkahnya ke Finals.

Putri mengatakan pencapaian tersebut ikut mendorong kepercayaan dirinya jelang tampil di panggung elite penutup musim. Pebulu tangkis berusia 23 tahun itu menilai progresnya sudah berada di jalur positif.

“Bersyukur bisa naik podium meski runner-up. Lawannya juga bukan sembarangan, ranking satu dunia,” ujar Putri kepada awak media, termasuk iNews Media Group di Pelatnas PBSI, Cipayung, Jakarta Timur pada Rabu 26 November 2025.