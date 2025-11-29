Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Syed Modi India International 2025: Hajar Wakil Tuan Rumah, Dejan/Bernadine Lolos ke Final!

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |16:08 WIB
Hasil Semifinal Syed Modi India International 2025: Hajar Wakil Tuan Rumah, Dejan/Bernadine Lolos ke Final!
Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya. (Foto: PBSI)
A
A
A

LUCKNOW – Pasangan ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindiya Wardana, berhasil mengamankan tiket ke babak final Syed Modi India International 2025. Kepastian itu didapatkan setelah mereka menundukkan wakil tuan rumah, Hariharan Amsakarunan/Treesa Jolly, dalam laga semifinal dua gim langsung.

Pertandingan yang sengit tersebut berlangsung di BBD U.P Badminton Academy, Lucknow, India, pada Sabtu (29/11/2025) siang WIB. Dejan/Bernadine tampil solid dan sukses memenangkan laga dengan skor akhir 21-17 dan 21-19.

Jalannya Pertandingan

Dejan/Bernadine langsung tampil agresif sejak awal gim pertama, berupaya untuk mendominasi permainan. Namun, Amsakarunan/Jolly juga memperlihatkan perlawanan yang sangat sengit. Kejar-kejaran poin tak terhindarkan hingga pertengahan permainan.

Sayangnya, pada jeda interval gim pertama, Amsakarunan/Jolly berhasil unggul tipis atas Dejan/Bernadine dengan perolehan 11-9. Selepas rehat, Dejan/Bernadine kembali mengejar dengan permainan yang lebih ofensif.

Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana (Foto: X/@INABadminton)
Dejan Ferdinansyah/Bernadine Anindya Wardana (Foto: X/@INABadminton)

Duet Indonesia itu akhirnya berhasil menyamakan kedudukan menjadi 16-16. Memasuki poin-poin akhir, Dejan/Bernadine bermain lebih efektif dan minim kesalahan. Hasilnya manis, mereka sukses memenangkan gim pertama dengan skor 21-17.

Berlanjut pada gim kedua, Amsakarunan/Jolly mengambil inisiatif permainan cepat sejak awal pertandingan. Duet India itu sempat memimpin dan kembali unggul pada jeda interval dengan skor 11-10.

 

Telusuri berita Sport lainnya
