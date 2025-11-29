Kisah Kontroversial Cinta Segitiga Zhang Nan dan Zhao Yunlei, Musuh Bebuyutan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir

PASANGAN ganda campuran legendaris China, Zhao Yunlei dan Zhang Nan, dikenal sebagai musuh bebuyutan yang paling sulit dikalahkan oleh Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir. Di balik kejayaan mereka meraih berbagai gelar bergengsi, kisah asmara antara Zhang Nan dan Zhao Yunlei yang berakhir kontroversial dengan melibatkan pihak ketiga, Tian Qing, menjadi sorotan dunia bulu tangkis.

Keduanya mulai menjalin hubungan asmara pada 2010. Hal ini terungkap setelah momen emosional di final Japan Open 2010, di mana Zhang Nan terlihat memeluk dan mencium mesra Zhao Yunlei setelah mereka memastikan gelar juara. Barulah pada 2011, baik Zhang maupun Zhao secara resmi mengumumkan hubungan mereka ke publik.

1. Tahun-Tahun Manis Penuh Gelar dan Medali Emas

Sebagai pasangan kekasih sekaligus pasangan bermain di lapangan, Zhang Nan dan Zhao Yunlei menjalani tahun-tahun yang sangat manis dan sukses. Kolaborasi mereka menghasilkan prestasi luar biasa yang sulit ditandingi.

Zhang/Zhao berhasil merebut gelar Juara Dunia sebanyak tiga kali, yaitu pada edisi 2011, 2014, dan 2015. Puncak keemasan mereka adalah meraih medali emas di Olimpiade London 2012 dan juga pada Asian Games 2014. Namun, masa-masa indah ini mulai goyah menjelang Olimpiade Rio de Janeiro 2016.

Zhao Yunlei/Zhang Nan

2. Isu Orang Ketiga

Menjelang perhelatan Olimpiade Rio de Janeiro 2016, isu perselingkuhan mulai menerpa hubungan Zhang dan Zhao. Kabarnya, Zhang Nan menjalin hubungan terlarang dengan rekan Zhao di sektor ganda putri, Tian Qing.

Akibat konflik ini, performa Zhang/Zhao di lapangan mulai menurun. Rumor ini semakin kuat setelah Zhao Yunlei dilaporkan menolak bermain bersama Tian Qing di ajang Olimpiade.