HOME SPORTS NETTING

Selamat! Fajar Alfian Resmi Lepas Masa Lajang, Nikahi Firly Assyifa Camilien

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |09:21 WIB
Selamat! Fajar Alfian Resmi Lepas Masa Lajang, Nikahi Firly Assyifa Camilien
Fajar Alfian dan Firly Assyifa Camilien. (Foto: Instagram)
A
A
A

KABAR gembira datang dari pebulu tangkis top Indonesia, Fajar Alfian. Dia resmi menikahi sang tambatan hati, Firly Assyifa Camilien.

Acara sakral pernikahan itu digelar di Bandung, Jawa Barat, hari ini, Sabtu (29/11/2025) pagi WIB. Kabar bahagia disampaikan langsung oleh Federasi Bulu Tangkis Indonesia (PBSI).

Fajar Alfian dan Firly Assyifa Camilien

1. Resmi Menikah

Dalam unggahannya, PBSI memberi selamat atas pernikahan Fajar dengan Firly. Mereka juga menyampaikan doa dan harapan atas pernikahan sejoli tersebut.

“Selamat kepada Fajar Alfian & Firly yang hari ini melangsungkan acara pernikahan di Bandung, Jawa Barat,” tulis PBSI, dikutip dari akun Instagram resminya, Sabtu (29/11/2025).

“Semoga rumah tangga Fajar dan Firly selalu mendapat berkah dari Allah SWT. Dan menjadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah sampai maut memisahkan,” lanjutnya.

Sebelumnya, Fajar dan Firly sudah bertunangan pada Februari 2025. Keduanya kemudian disibukkan dengan persiapan menjelang pernikahan, meski Fajar juga terus menjalani pertandingan di berbagai turnamen bergengsi.

 

