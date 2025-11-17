Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Termasuk Jonatan Christie, Sudah 3 Wakil Lolos!

UPDATE wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025 menarik diulas. Sejumlah pemain top Tanah Air sudah dipastikan lolos, salah satunya Jonatan Christie.

Kini, total sudah ada 3 wakil Indonesia yang dipastikan lolos. Ketiga wakil itu adalah Jonatan Christie, Putri Kusuma Wardani, dan juga Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Jumlah wakil Indonesia masih berpotensi bertambah. Sebab, beberapa nama masih bersaing di klasemen road to BWF World Tour Finals 2025.

1. Tiga Wakil Sudah Dipastikan Lolos

Sabar/Reza jadi wakil pertama Indonesia yang dipastikan lolos ke BWF World Tour Finals 2025. Kepastian itu didapat usai Sabar/Reza terus kukuh bertengger di 8 besar klasemen road to BWF World Tour Finals 2025.

Diketahui, hanya ada delapan wakil dengan capaian poin terbaik sepanjang musim dari tiap sektor yang berhak tampil di BWF World Tour Finals. Kini, Sabar/Reza pun ada di urutan keenam.

Setelah Sabar/Reza, kabar baik datang dari Jonatan Christie. Tunggal putra non-pelatnas PBSI ini juga lolos meski tak berlaga di Kumamoto Masters 2025 pada akhir pekan lalu.

Berdasarkan perhitungan matematis, poin Jonatan sudah dipastikan aman untuk berangkat ke Hangzhou. Pada saat ini, ia duduk di peringkat enam klasemen Road to BWF World Tour Finals 2025 dengan koleksi 78. 520 poin dan tidak akan terlempar dari posisi delapan besar.

Kekalahan Loh Kean Yew di babak perempatfinal Kumamoto Masters 2025 membuat posisi Jonatan aman. Pebulu tangkis asal Singapura itu takluk dari Lakshya Sen dalam dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 17-21.

Teranyar, ada Putri Kusuma Wardani yang lolos ke BWF World Tour Finals 2025. Uniknya, kepastian Putri KW lolos didapat berkat keberhasilan sang rekan senegara, Gregoria Mariska Tunjung, menang 21-16 dan 21-14 atas Chiu Pin-chian (Taiwan) di semifinal Kumamoto Masters 2025.