Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Jonatan Christie Lolos!

UPDATE wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025 menarik diulas. Jonatan Christie dipastikan lolos ke ajang bergengsi penutup tahun tersebut.

Kepastian itu didapat Jonatan usai Loh Kean Yew gugur di babak perempatfinal Kumamoto Masters 2025 Super 500. Ajang itu sejatinya tak diikuti Jonatan.

1. Lolos BWF World Tour Finals 2025

Sekadar informasi, Jonatan tidak berpartisipasi di Kumamoto Masters 2025. Alhasil hanya dengan duduk manis, pemain berusia 28 tahun itu sudah bisa mengamankan tiket BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou, China, pada 17-21 Desember 2025.

Berdasarkan perhitungan matematis, poin Jonatan sudah dipastikan aman untuk berangkat ke Hangzhou. Pada saat ini, ia duduk di peringkat enam klasemen Road to BWF World Tour Finals 2025 dengan koleksi 78,520 poin dan tidak akan terlempar dari posisi delapan besar.

Kekalahan Loh Kean Yew di babak perempatfinal Kumamoto Masters 2025 membuat posisi Jonatan aman. Pebulu tangkis asal Singapura itu takluk dari Lakshya Sen dalam dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 17-21.