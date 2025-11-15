Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Lolos Berkat Bantuan Gregoria Mariska!

PUTRI Kusuma Wardani menjadi wakil ketiga Indonesia yang lolos BWF World Tour Finals 2025. Uniknya, kepastian lolos Putri KW ke BWF World Tour Finals 2025 berkat keberhasilan sang rekan senegara, Gregoria Mariska, menang 21-16 dan 21-14 atas Chiu Pin-chian (Taiwan) di semifinal Kumamoto Masters 2025, Sabtu (15/11/2025).

“Selamat kepada Putri Kusuma Wardani setelah lolos kualifikasi untuk tampil di BWF World Tour Finals 2025. Hasil semifinal Kumamoto Masters membuat poinnya secara matematis sudah cukup untuk mengamankan tiket tampil di BWF World Tour Finals 2025,” tulis akun X @Statminton.

1. Chiu Pin-chian Rival Putri KW

Chiu Pin-chian menjadi salah satu rival Putri KW untuk memperebutkan tiket BWF World Tour Finals 2025. Kekalahan Chiu di semifinal Kumamoto Masters 2025 memastikan Putri KW mengamankan satu tiket ke Hangzhou, China.

Putri KW sendiri tidak berpartisipasi di Kumamoto Masters 2025. Alhasil, hanya dengan duduk manis, pemain berusia 28 tahun itu sudah bisa mengamankan tiket BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou, China pada 17-21 Desember 2025.

Berdasarkan perhitungan matematis, poin Putri KW sudah dipastikan aman untuk berangkat ke Hangzhou, China. Saat ini, ia duduk di peringkat delapan dengan koleksi 74,480 poin dan tidak akan terlempar dari posisi delapan besar dalam ranking race to Hangzhou.

2. Wakil Ketiga Indonesia di BWF World Tour Finals 2025

Putri KW menjadi wakil ketiga Indonesia yang dipastikan lolo BWF World Tour Finals 2025. Sebelumnya, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani dan tunggal putra Jonatan Christie sudah memastikan diri lolos ke Hangzhou, China.