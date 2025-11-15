Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Lolos Berkat Bantuan Gregoria Mariska!

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 15 November 2025 |14:03 WIB
Update Wakil Indonesia di BWF World Tour Finals 2025: Putri KW Lolos Berkat Bantuan Gregoria Mariska!
Putri KW tembus BWF World Tour Finals 2025. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

PUTRI Kusuma Wardani menjadi wakil ketiga Indonesia yang lolos BWF World Tour Finals 2025. Uniknya, kepastian lolos Putri KW ke BWF World Tour Finals 2025 berkat keberhasilan sang rekan senegara, Gregoria Mariska, menang 21-16 dan 21-14 atas Chiu Pin-chian (Taiwan) di semifinal Kumamoto Masters 2025, Sabtu (15/11/2025).

“Selamat kepada Putri Kusuma Wardani setelah lolos kualifikasi untuk tampil di BWF World Tour Finals 2025. Hasil semifinal Kumamoto Masters membuat poinnya secara matematis sudah cukup untuk mengamankan tiket tampil di BWF World Tour Finals 2025,” tulis akun X @Statminton.

1. Chiu Pin-chian Rival Putri KW

Putri KW meraih medali perunggu di BWF World Championships 2025 (Foto: PBSI)

Chiu Pin-chian menjadi salah satu rival Putri KW untuk memperebutkan tiket BWF World Tour Finals 2025. Kekalahan Chiu di semifinal Kumamoto Masters 2025 memastikan Putri KW mengamankan satu tiket ke Hangzhou, China.

Putri KW sendiri tidak berpartisipasi di Kumamoto Masters 2025. Alhasil, hanya dengan duduk manis, pemain berusia 28 tahun itu sudah bisa mengamankan tiket BWF World Tour Finals 2025 di Hangzhou, China pada 17-21 Desember 2025.

Berdasarkan perhitungan matematis, poin Putri KW sudah dipastikan aman untuk berangkat ke Hangzhou, China. Saat ini, ia duduk di peringkat delapan dengan koleksi 74,480 poin dan tidak akan terlempar dari posisi delapan besar dalam ranking race to Hangzhou.

2. Wakil Ketiga Indonesia di BWF World Tour Finals 2025

Putri KW menjadi wakil ketiga Indonesia yang dipastikan lolo BWF World Tour Finals 2025. Sebelumnya, ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama/Moh. Reza Pahlevi Isfahani dan tunggal putra Jonatan Christie sudah memastikan diri lolos ke Hangzhou, China.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/40/3183057/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-fhm0_large.jpg
Reaksi Fajar/Fikri Berpeluang Lolos ke BWF World Tour Finals 2025, meski Baru Diduetkan di 7 Turnamen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/40/3182973/fajar_alfian_dan_muhammad_shohibul_fikri-q21S_large.jpg
Fajar/Fikri Diharap Juara Australia Open 2025 demi Tiket ke BWF World Tour Finals
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/40/3184736//putri_kusuma_wardani-2jTV_large.jpg
Hasil 16 Besar Australia Open 2025: Putri KW Melaju ke Perempatfinal, Lanny/Pratiwi Angkat Koper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184616//putri_kusuma_wardani-tkY7_large.jpg
Jadwal Padat, Ini Persiapan Putri KW Mentas di SEA Games dan BWF World Tour Finals 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184612//putri_kusuma_wardani-bhul_large.jpg
2 Kunci Sukses Putri KW Menang Mudah atas Tunggal Putri Taiwan di Babak Pertama Australia Open 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/40/3184487//hasil_australia_open_2025_super_500_yang_melibatkan_dua_wakil_indonesia_sudah_diketahui-RVCk_large.jpg
Hasil Australia Open 2025: Apriyani/Fadia dan Putri KW Kompak Melaju ke 16 Besar
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement