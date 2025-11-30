Kisah Bahagia Fajar Alfian, Resmi Lepas Masa Lajang Usai Nikahi sang Kekasih

BANDUNG – Kabar bahagia datang dari dunia bulu tangkis, di mana pebulutangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, telah resmi menikahi kekasihnya, Firly Assyifa Camilien. Fajar melangsungkan akad pernikahan dan acara resepsi di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 29 November 2025, dengan suasana yang khidmat.

Acara pernikahan tersebut berlangsung dengan penuh kehangatan dan dihadiri oleh pihak keluarga dari kedua mempelai. Fajar dan Firly nampak serasi mengenakan busana sederhana bernuansa putih. Pasangan yang berbahagia ini pun tak henti menebar senyum kepada para tamu undangan.

1. Janji Setia yang Diucapkan sang Atlet

Puncak acara akad nikah berlangsung khidmat saat Fajar mengucapkan ijab kabul. Dalam satu tarikan napas, Fajar resmi mempersunting Firly.

“Saya terima nikah dan kawinnya Firly Assyifa Camilien putri kandung bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai,” kata Fajar.

Fajar Alfian dan Firly Assyifa Camilien

Fajar kemudian melanjutkan dengan mengucapkan janji suci, bertekad untuk memberikan kasih sayang tulus dan menjaga Firly. Tandem Muhammad Rian Ardianto di ganda putra bulu tangkis Indonesia itu juga berjanji akan menjaga Firly sepenuh hati.

“Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Sabtu, 29 November 2025, saya Fajar Alfian bin Asep Permana berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menyayangi istri saya, akan menjaga istri saya yang bernama Firly Assyifa Camilien binti bapak Firman Aryakusuma dengan baik,” tutur Fajar.