Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Bahagia Fajar Alfian, Resmi Lepas Masa Lajang Usai Nikahi sang Kekasih

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |01:01 WIB
Kisah Bahagia Fajar Alfian, Resmi Lepas Masa Lajang Usai Nikahi sang Kekasih
Pebulutangkis Fajar Alfian bersama sang istri, Firly Assyifa. (Foto: Instagram/firlyasca)
A
A
A

BANDUNG – Kabar bahagia datang dari dunia bulu tangkis, di mana pebulutangkis ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, telah resmi menikahi kekasihnya, Firly Assyifa Camilien. Fajar melangsungkan akad pernikahan dan acara resepsi di Bandung, Jawa Barat, pada Sabtu, 29 November 2025, dengan suasana yang khidmat.

Acara pernikahan tersebut berlangsung dengan penuh kehangatan dan dihadiri oleh pihak keluarga dari kedua mempelai. Fajar dan Firly nampak serasi mengenakan busana sederhana bernuansa putih. Pasangan yang berbahagia ini pun tak henti menebar senyum kepada para tamu undangan.

1. Janji Setia yang Diucapkan sang Atlet

Puncak acara akad nikah berlangsung khidmat saat Fajar mengucapkan ijab kabul. Dalam satu tarikan napas, Fajar resmi mempersunting Firly.

“Saya terima nikah dan kawinnya Firly Assyifa Camilien putri kandung bapak dengan mas kawin tersebut dibayar tunai,” kata Fajar.

Fajar Alfian dan Firly Assyifa Camilien
Fajar Alfian dan Firly Assyifa Camilien

Fajar kemudian melanjutkan dengan mengucapkan janji suci, bertekad untuk memberikan kasih sayang tulus dan menjaga Firly. Tandem Muhammad Rian Ardianto di ganda putra bulu tangkis Indonesia itu juga berjanji akan menjaga Firly sepenuh hati.

“Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Sabtu, 29 November 2025, saya Fajar Alfian bin Asep Permana berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menyayangi istri saya, akan menjaga istri saya yang bernama Firly Assyifa Camilien binti bapak Firman Aryakusuma dengan baik,” tutur Fajar.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186744/ye_zhaoying-bwVD_large.jpg
Kisah Tragis Ye Zhaoying, Rival Susy Susanti yang Dicap Pengkhianat China dan Hidup di Pengasingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186729/zhao_yunlei_bersama_zhang_nan-cuLq_large.jpg
Kisah Kontroversial Cinta Segitiga Zhang Nan dan Zhao Yunlei, Musuh Bebuyutan Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186688/huang_yaqiong-aGJ9_large.jpg
Kisah Unik Persahabatan Pebulu Tangkis Supercantik Huang Yaqiong dengan Sapsiree Taerattanachai, Sering Ngobrol Pakai Isyarat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/40/3186647/fajar_alfian_dan_firly_assyifa_camilien-WGEj_large.jpg
Selamat! Fajar Alfian Resmi Lepas Masa Lajang, Nikahi Firly Assyifa Camilien
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186607/pearly_tan_dan_thinaah_muralitharan-HdS8_large.jpg
Kisah Pebulu Tangkis Malaysia Pearly Tan/Thinaah Muralitharan, Nyaris Dicabut Kewarganegaraannya karena Pakai Jersey Tanpa Lengan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/40/3186529/susy_susanti_bersama_alan_budikusuma-fpNb_large.jpg
Kisah Romansa Pasangan Emas Olimpiade: Susy Susanti dan Alan Budikusuma, Cinlok yang Berujung Sejarah
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement