Lolos BWF World Tour Finals 2025, Jonatan Christie Ingin Fokus Perbaiki Diri

JAKARTA - Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, berhasil lolos ke ajang prestisius BWF World Tour Finals (WTF) 2025. Meski begitu, Jonatan enggan sesumbar, karena ia lebih memilih fokus memperbaiki konsistensi permainannya.

Jonatan Christi memastikan diri lolos ke BWF World Tour Finals 2025. Kepastian itu didapat menyusul kekalahan Loh Kean Yew asal Singapura di babak perempatfinal Kumamoto Masters 2025.

Selain itu, Jojo -sapaan akrab Jonatan- berhasil lolos juga berkat performa cemerlangnya dalam tiga bulan terakhir, di mana ia sukses menjuarai Korea Open, Denmark Open, dan Hylo Open 2025. Pencapaian luar biasa itulah yang membuat peluang Jonatan untuk bermain di BWF WTF 2025 terbuka sangat lebar.

1. Perubahan Prioritas Pasca-Keluar dari Pelatnas

Jonatan Christie mengungkapkan niat awalnya setelah memutuskan keluar dari Pelatnas PBSI bukanlah langsung menargetkan BWF World Tour Finals. Ia lebih berfokus pada pemulihan diri dan penemuan formula permainan terbaiknya.

"Ya balik lagi sih, kemarin setelah keluar dari pelatnas itu, itu memang enggak ada fokus ke world tour finals, yang tadi saya bilang juga, saya pengen dapetin formulanya dulu nih. Ditambah lagi kan waktu itu memang masih berasa cederanya, jadi banyakin rehab, banyakin fokus, itu memang ke sana gitu. Enggak ada yang, oh tujuan kita, kita mau world tour finals apa segala macam, enggak gitu," ungkap Jonatan kepada awak media, termasuk Okezone, di PB Tangkas, Jakarta Barat, pada Selasa (11/11/2025) lalu.

Jonatan Christie bersama tim kecilnya. (Foto: Instagram/jonatanchristieofficial)

Namun, terbukanya peluang ini jelas menjadi motivasi tambahan. Jonatan juga mengakui bahwa aspek finansial menjadi pertimbangan, mengingat price money yang besar di WTF akan sangat membantu biaya operasionalnya sebagai pemain independen.