Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun

KISAH asmara terlarang ganda putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl menarik untuk diulas. Sebab, mereka sukses menipu BWF selama bertahun-tahun!

Pedersen/Juhl merupakan salah satu ganda putri andalan Denmark. Keduanya berhasil meraih banyak gelar juara, termasuk All England 2018.

Salah satu prestasi membanggakan adalah medali perak Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Atas pencapaian manis itu, Pedersen/Juhl sempat nangkring di posisi 2 ranking BWF pada 2018.

1. Pengumuman Mengejutkan

Tapi, duet Pedersen/Juhl tiba-tiba bikin pengumuman mengejutkan pada 2017. Sebab, mereka blak-blakan mengaku punya hubungan asmara!

Bahkan, keduanya menjalin tali kasih sejak 2009. Publik yang tak menduga Pedersen dan Juhl adalah pasangan kekasih di luar lapangan, benar-benar terkejut.

Keduanya pun sama-sama pensiun pada 2019. Di awal tahun itu pula, Pedersen dan Juhl mengumumkan kelahiran putri pertama mereka.