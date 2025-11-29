Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |04:41 WIB
Kisah Asmara Terlarang Ganda Putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl, Sukses Tipu BWF Selama Bertahun-tahun
Simak kisah asmara terlarang Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl yang menggemparkan bulu tangkis (Foto: X/@BadDK)
A
A
A

KISAH asmara terlarang ganda putri Denmark Christinna Pedersen/Kamilla Rytter Juhl menarik untuk diulas. Sebab, mereka sukses menipu BWF selama bertahun-tahun!

Pedersen/Juhl merupakan salah satu ganda putri andalan Denmark. Keduanya berhasil meraih banyak gelar juara, termasuk All England 2018.

Kamilla Rytter Juhl dan Christinna Pedersen @rytterjuhlpedersen

Salah satu prestasi membanggakan adalah medali perak Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Atas pencapaian manis itu, Pedersen/Juhl sempat nangkring di posisi 2 ranking BWF pada 2018.

1. Pengumuman Mengejutkan

Tapi, duet Pedersen/Juhl tiba-tiba bikin pengumuman mengejutkan pada 2017. Sebab, mereka blak-blakan mengaku punya hubungan asmara!

Bahkan, keduanya menjalin tali kasih sejak 2009. Publik yang tak menduga Pedersen dan Juhl adalah pasangan kekasih di luar lapangan, benar-benar terkejut.

Keduanya pun sama-sama pensiun pada 2019. Di awal tahun itu pula, Pedersen dan Juhl mengumumkan kelahiran putri pertama mereka.

 

Halaman:
1 2
